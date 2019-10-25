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Смородская: «На месте „Локомотива“ я бы не продала Миранчуков в „Зенит“»

сегодня, 19:58

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала про возможный уход полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков:

Вы знаете, слишком много факторов должно сложиться в Европе, чтобы российские футболисты там заиграли, заблистали. Многое упирается в адаптацию. Без знания языка процесс проходит тяжело... И все же — я и Алексея, и Антона считаю отличными исполнителями. Очень за них рада и горжусь.

Могу предположить, что зимой братья могут оказаться в «Зените». Но не знаю, захотят ли они сами уехать в Питер. Это их выбор. Я не удивлена тем, что «Зенит» хочет их заполучить.

Я бы не продала их.

Даже за 45 миллионов евро. Надо еще воспитать замену. Пока я таких игроков не вижу.

 Ранее Смородская раскритиковала бывшего главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

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Все комментарии
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   21 / 885
сегодня в 21:56
Их уже не возьмёт Зенит. Карьера братанов пошла на убыль.
Виссарионович
Виссарионович
   52 / 885
сегодня в 21:49
Смородская чем сейчас занимается? Проводницей работвет? Или шпалоукладчицей? Вот пусть и не отвлекается.
В Зенит надо толкать все, что толкается. Хотя Миранчуки если у них есть ум и совесть, не перейдут туда.
Сп62
Сп62
   91 / 885
сегодня в 21:02
По моему, сейчас в Зените достаточно своих игроков сравнимых с Миранчуками.
karnager
karnager
   477 / 885
сегодня в 20:49
Мне непонятно, с каких пор яйцевых близнецов везде по двое водят? Из клуба в клуб, из бани в баню? Что за одаренная семья и распил денег на этих Миранчуках? Я не могу понять, кто их распиарил так и почему они оба должны играть в одной команде? Кто-нибудь объясните мне
Остапчук 67
Остапчук 67
   205 / 885
сегодня в 20:41
Заткнись, ты теперь не в "Локомотиве".
Вспомни лучше, как сама дурила с продажей игроков.
А клуб, тем временем, терял деньги.
azures
azures
   64 / 885
сегодня в 20:33
А кто сказал, что их Зенит покупать собрался?
oFANATo
oFANATo
   45 / 885
сегодня в 20:31
Дело говорит Смородская.
Питер Ман
Питер Ман
   33 / 885
сегодня в 20:15
Хорошо, что тебя погнали оттуда
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