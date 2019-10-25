Смородская: «На месте „Локомотива“ я бы не продала Миранчуков в „Зенит“»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала про возможный уход полузащитников «Локомотива» и Миранчуков:

Вы знаете, слишком много факторов должно сложиться в Европе, чтобы российские футболисты там заиграли, заблистали. Многое упирается в адаптацию. Без знания языка процесс проходит тяжело... И все же — я и Алексея, и Антона считаю отличными исполнителями. Очень за них рада и горжусь.

Могу предположить, что зимой братья могут оказаться в «Зените». Но не знаю, захотят ли они сами уехать в Питер. Это их выбор. Я не удивлена тем, что «Зенит» хочет их заполучить.

Я бы не продала их.

Даже за 45 миллионов евро. Надо еще воспитать замену. Пока я таких игроков не вижу.