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Смородская: «У меня нет уважения к Кононову»

сегодня, 19:48

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своем отношении к экс-наставнику «Спартака» Олегу Кононову:

А зачем доводить до того, чтобы его оскорбляли с трибун? Кому это нужно? Если ты сам видишь, что у тебя нет контакта с командой, не получается, что ты проигрываешь «Уралу», «Оренбургу», «Уфе» — да всем без исключения — надо уходить самому! И не ждать, когда ситуация обострится до такой степени, когда будешь выглядеть неприлично.

Значит, это денежный вопрос, раз Кононов не ушел. Выходит, ему было выгоднее уйти вот так... Поэтому никакого сожаления и уважения у меня к нему нет.

Ранее Смородская похвалила полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Баринова

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   197 / 885
сегодня в 21:18
Тебя тоже оскорбляли с трибун.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   599 / 885
сегодня в 21:08
Пусть она и баба ,пусть она и дура , но она права на все 100 .
Союзник противников
Союзник противников
   14 / 885
сегодня в 20:55
Вообще-то он сам написал заявление.Кто бы лепетал,саму едва сковырнули,вместе с многочисленным семейством ,доившим паровоз.В ЦСКА вон Витёк заглотил в последних матчах 11 штук,и никуда не торопится!
Землянин
Землянин
   147 / 885
сегодня в 20:13
Кто бы говорил, сама то до последнего держалась за стул в Локо, присосалась намертво, не смотря на протесты болельщиков и пустые трибуны.
И теперь ещё чего то заявляет, суя нос не в своё дело, хотя у самой рыло в пуху
ААААА Ха Ха Ха :~))
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