Смородская: «У меня нет уважения к Кононову»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своем отношении к экс-наставнику «Спартака» :

А зачем доводить до того, чтобы его оскорбляли с трибун? Кому это нужно? Если ты сам видишь, что у тебя нет контакта с командой, не получается, что ты проигрываешь «Уралу», «Оренбургу», «Уфе» — да всем без исключения — надо уходить самому! И не ждать, когда ситуация обострится до такой степени, когда будешь выглядеть неприлично.

Значит, это денежный вопрос, раз Кононов не ушел. Выходит, ему было выгоднее уйти вот так... Поэтому никакого сожаления и уважения у меня к нему нет.