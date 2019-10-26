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Дубль Еременко принес победу «Ростову» над «Сочи»

сегодня, 20:53
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«Ростов» одержал победу над «Сочи» в рамках 14-го тура РПЛ. Дончане (29 баллов) поднялись на третье место в турнирной таблице, сочинцы (13 очков) - тринадцатые.

Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена

«Ростов» - «Сочи» 2:0 (1:0)
Голы: Еременко 41, Еременко 79

«Ростов»: Бабурин, Чернов, Хаджикадунич, Чистяков, Козлов, Антонсен Норманн (Глебов 85), Байрамян (Зайнутдинов 63), Попов, Еременко, Ионов (Саплинов 75), Шомуродов
Главный тренер: Карпин Валерий.

«Сочи»: Джанаев, Набиуллин, Мевля, Юрганов, Калугин, Нобоа, Померко, Цаллагов (Полоз 76), Мостовой, Заболотный (Карапетян 71), Бурмистров
Главный тренер: Точилин Александр.

Предупреждения: Попов 88, Глебов 90+1

Судья: Турбин Евгений.

В предыдущей игре «Ростов» с разгромным счетом уступил «Зениту».

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответил stanichnik
   253 / 858
сегодня в 21:27
А Бабурина с "сухарём" !
Пару хороших сейвов сегодня минимум сделал!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил stanichnik
   253 / 858
сегодня в 21:26
А Бабурина с "сухарём" !
Кстати да!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Шуnя771
   39 / 858
сегодня в 21:26
Мечтать не вредно, вредно не мечтать...
stanichnik
stanichnik ответил Ice van Reed
   321 / 858
сегодня в 21:24
С победой Земляки!!! С победой Юг!!! Попова с Днем Рождения!!! Ерёменко с дублем!!!!
А Бабурина с "сухарём" !
Шуnя771
Шуnя771 ответил Ангел неБесГрешен
   73 / 858
сегодня в 21:23
Ростовчане отыгрались на младшем брате...
За признание зачет и плюсан!)) Завтра Крылья и "старшему" надерут уши)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   39 / 858
сегодня в 21:22
Ростовчане отыгрались
на младшем брате...
Морозовский
Морозовский
   8 / 858
сегодня в 21:19
"РОСТОВ" С ПОБЕДОЙ! Трепещите, бакланы, заряжайте опять Карася - другого выхода у, вАС, нет!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   198 / 858
сегодня в 21:17
Поздравляю с победой
RussianMango
RussianMango
   89 / 858
сегодня в 21:17
Некий спад в игре команды проглядывается. Не знаю, с чем это связанно, но надо искать пути для поддержания игрового тонуса, до зимнего перерыва. Валера верим.
juchok
juchok
   389 / 858
сегодня в 21:11
Набиуллин автогол
Объективное мнение
Объективное мнение
   113 / 858
сегодня в 21:06
Роман после наркоты хорошо играете
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
   101 / 858
сегодня в 21:06
Кто там на матч ТВ вякал что Ростов выпал с чемпионской гонки?СЕЛЬМАШ с победой!
RussianMango
RussianMango
   89 / 858
сегодня в 21:06
Ерёме надо было забить. После повреждения, многое не получалось у него. Надеюсь эти голы дадут ему толчок вперед.
112910415
112910415
   38 / 858
сегодня в 21:06
прибили филиал, и то дело
RussianMango
RussianMango
   89 / 858
сегодня в 21:04
Ростов с победой! Реабилитировались за прошлое поражение. Погоня продолжается.
волгодон 2
волгодон 2 ответил particular
   65 / 858
сегодня в 21:04
У Ростова в каждой игре кто-то из игроков проявляет себя или становится спасителем поединка..:) С победой команду и болельщиков!..
То Карасев,понимаешь,теперь Еременко)
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   174 / 858
сегодня в 21:03
хорошо что Ростов победил, а то опять судейка виновным остался
Ice van Reed
Ice van Reed
   253 / 858
сегодня в 21:03
С победой Земляки!!! С победой Юг!!! Попова с Днем Рождения!!! Ерёменко с дублем!!!!
yeychanin23
yeychanin23
   658 / 858
сегодня в 21:02
С победой, соседи!
particular
particular
   10 / 858
сегодня в 20:59
У Ростова в каждой игре кто-то из игроков проявляет себя или становится спасителем поединка..:) С победой команду и болельщиков!..
DVOK68
DVOK68
   343 / 858
сегодня в 20:59
Били Фому за Еремину вину))
Некакойшенко
Некакойшенко
   72 / 858
сегодня в 20:58
Спасибо Ростов папа.
Ставочка сыграла.
Absinthe3
Absinthe3
   22 / 858
сегодня в 20:58
В двух последних матчах против Карасева и Сочи мы играем почти никак. Спады бывают у всех команд. Будем считать, что это был спад и на этом он закончился)
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил GYTSYL
   174 / 858
сегодня в 20:57
один филиал зенита пройден((
жаль основному слили
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   174 / 858
сегодня в 20:57
федун с гинером локти кусают
волгодон 2
волгодон 2
   65 / 858
сегодня в 20:55
Молодцы! С победой!
GYTSYL
GYTSYL
   375 / 858
сегодня в 20:55
один филиал зенита пройден((
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