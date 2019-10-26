Дубль Еременко принес победу «Ростову» над «Сочи»

«Ростов» одержал победу над «Сочи» в рамках 14-го тура РПЛ. Дончане (29 баллов) поднялись на третье место в турнирной таблице, сочинцы (13 очков) - тринадцатые.
Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена
«Ростов» - «Сочи» 2:0 (1:0)
Голы: Еременко 41, Еременко 79
«Ростов»: Бабурин, Чернов, Хаджикадунич, Чистяков, Козлов, Антонсен Норманн (Глебов 85), Байрамян (Зайнутдинов 63), Попов, Еременко, Ионов (Саплинов 75), Шомуродов
Главный тренер: Карпин Валерий.
«Сочи»: Джанаев, Набиуллин, Мевля, Юрганов, Калугин, Нобоа, Померко, Цаллагов (Полоз 76), Мостовой, Заболотный (Карапетян 71), Бурмистров
Главный тренер: Точилин Александр.
Предупреждения: Попов 88, Глебов 90+1
Судья: Турбин Евгений.
В предыдущей игре «Ростов» с разгромным счетом уступил «Зениту».
на младшем брате...
на младшем брате...
Ставочка сыграла.
Ставочка сыграла.