«Ахмат» и «Арсенал» обменялись голами

«Ахмат» не смог обыграть «Арсенал» в рамках 14-го тура РПЛ.
Грозный, стадион Ахмат-Арена
«Ахмат» - «Арсенал» 1:1 (1:0)
Голы: Семёнов 20 - Кангва 77
«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Вилькер, Семёнов, Уциев, Исмаэл (Гащенков 82), Глушаков (Митришев 89), Бериша, Иванов, Роши, Понсе
Главный тренер: Шалимов Игорь.
«Арсенал»: Шамов, Альварес, Беляев, Григалава, Комбаров (Хагуш 63), Горбатенко, Костадинов, Ткачев, Лесовой (Кангва 72), Тудорие (Луценко 68), Ломовицкий
Главный тренер: Черевченко Игорь.
Предупреждения: Ломовицкий 18, Костадинов 23, Альварес 29, Роши 80, Роши 84, Швец 88, Уциев 90+4
Удаление: Роши 84
Судья: Волошин Николай.
В другом матче игрового дня «Тамбов» разгромил «Уфу».