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«Ахмат» и «Арсенал» обменялись голами

сегодня, 18:22
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«Ахмат» не смог обыграть «Арсенал» в рамках 14-го тура РПЛ.

Грозный, стадион Ахмат-Арена

«Ахмат» - «Арсенал» 1:1 (1:0)
Голы: Семёнов 20 - Кангва 77

«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Вилькер, Семёнов, Уциев, Исмаэл (Гащенков 82), Глушаков (Митришев 89), Бериша, Иванов, Роши, Понсе
Главный тренер: Шалимов Игорь.

«Арсенал»: Шамов, Альварес, Беляев, Григалава, Комбаров (Хагуш 63), Горбатенко, Костадинов, Ткачев, Лесовой (Кангва 72), Тудорие (Луценко 68), Ломовицкий
Главный тренер: Черевченко Игорь.

Предупреждения: Ломовицкий 18, Костадинов 23, Альварес 29, Роши 80, Роши 84, Швец 88, Уциев 90+4

Удаление: Роши 84

Судья: Волошин Николай.

В другом матче игрового дня «Тамбов» разгромил «Уфу».

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   11 / 874
сегодня в 19:18
оторвались от спама и это еще не вечер
EAGinLE
EAGinLE
   78 / 874
сегодня в 19:14
Нормально Шамов дебютировал . Обычно при новом вратаре Арсенал проигрывал .
tuman960
tuman960 ответил TEREK_FOREVER
   557 / 874
сегодня в 19:06
Создайте московский чемпионат и гоняйте в пределах московского кольца,всем легче будет.
а я тут причём и московский чемпионат!!!А по сути смотреть противно на такой футбол и такую поддержку болельщиков!!!
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответил tuman960
   687 / 874
сегодня в 19:00
Создайте московский чемпионат и гоняйте в пределах московского кольца,всем легче будет.
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 874
сегодня в 18:45
Ахмат смотрелся на порядок лучше, но реализация подвела. Да и Шамов творил чудеса в рамке!!! Ничья в пользу конкурентов.
tuman960
tuman960
   557 / 874
сегодня в 18:45
после таких матчей хочется спросить -а для чего клубы нужны!!!Может действительно оставить 10 клубов и хватит понты гонять!!!!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   36 / 874
сегодня в 18:36
Сразу после Ахмат-Арсенал смотреть Брайтон - Эвертон... зачем я это сделал?)))
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   192 / 874
сегодня в 18:35
Почему после некоторых матчей пишете сколько очков набрали команды,и кто на каком месте,а иногда не пишете.Трудно чтоли?
particular
particular ответил spartach n1
   9 / 874
сегодня в 18:32
Счёт по игре,но всеравно-судья казёль продажная !
Рад за туляков которые выстояли в гостевом поединке под звуки ожившего рупора..:))
nautilus163
nautilus163
   593 / 874
сегодня в 18:31
Бальзам какой то для самарских болельщиков! Обеим командам спасибо за ничейку!
Питер Ман
Питер Ман
   31 / 874
сегодня в 18:28
Филиалы Федуна раскатали ничью Федуна по заказу Федуна под присмотром судьи Федуна и самого Федуна, позор, конечно
spartach n1
spartach n1
   5 / 874
сегодня в 18:24
Счёт по игре,но всеравно-судья казёль продажная !
BCB
BCB
сегодня в 18:24
Туляки красавцы
Александр Нeвский
Александр Нeвский
   244 / 874
сегодня в 18:24
Смотрел второй тайм. Какой же бессмысленный и беспощадный футбол. Не просто "бей-беги", а "бей-кудынить-иди". Причем больше половины это легионеры
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