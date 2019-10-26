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«Шальке» и «Боруссия» не выявили победителя в рурском дерби

сегодня, 18:24
Шальке-04Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)0 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Шальке» и дортмундская «Боруссия» разошлись нулевой ничьей в матче 9-го тура немецкой Бундеслиги. По итогам этой встречи гельзенкирхенцы (15 баллов) занимают седьмое место, дортмундцы (16 очков) - третьи.

Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена

«Шальке-04» - «Боруссия» 0:0

«Шальке-04»: Нюбель, Кенни, Стамбули, Сане, Очипка, Омар, Калиджури (Шёпф 84), Арит, Сердар, Бургшталлер (Кабак 90+1), Матондо (Кутуджу 80)
Главный тренер: Вагнер Дэвид.

«Боруссия»: Хитц, Пищек, Вайгль, Хуммельс, Геррейру, Витсель, Дилейни (Аканджи 74), Санчо, Ройс, Хакими (Брандт 86), Гетце (Азар 58)
Главный тренер: Фавр Люсьен.

Предупреждения: Вайгль 18, Стамбули 20, Азар 70, Сане 83, Кутуджу 90+1

В предыдущем туре «шмели» обыграли менхенгладбахскую «Боруссию».

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответил Александр Нeвский
   285 / 874
сегодня в 19:20
соккер, у вас ошибка, написали "рурское дерби"
Речь идёт про немецкие клубы, это и есть рурское дерби. Можно загуглить, что б подробнее узнать о нём)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил Александр Нeвский
   265 / 874
сегодня в 19:11
соккер, у вас ошибка, написали "рурское дерби"
Рурское дерби (нем. Revierderby) — футбольное дерби между командами Рурского региона: гельзенкирхенским «Шальке 04» и дортмундской «Боруссией».
dimagas2
dimagas2 ответил Александр Нeвский
   55 / 874
сегодня в 19:08
соккер, у вас ошибка, написали "рурское дерби"
А почему ошибка?Это и есть Рурское дерби.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
   244 / 874
сегодня в 19:03
соккер, у вас ошибка, написали "рурское дерби"
particular
particular
   9 / 874
сегодня в 18:50
Выявление было упорным, традиционным и нерезультативным..:)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 874
сегодня в 18:27
"Дортмунд" - одна победа за последние пять матчей, "Ляйпциг" - одна победа за последние шесть матчей, да "Бавария" даже с Григоряном с такими "конкурентами" Бундеслигу бы взяла))
allemz
allemz
   24 / 874
сегодня в 18:26
Играли два г..
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