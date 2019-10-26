«Шальке» и «Боруссия» не выявили победителя в рурском дерби

«Шальке» и дортмундская «Боруссия» разошлись нулевой ничьей в матче 9-го тура немецкой Бундеслиги. По итогам этой встречи гельзенкирхенцы (15 баллов) занимают седьмое место, дортмундцы (16 очков) - третьи.
Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена
«Шальке-04» - «Боруссия» 0:0
«Шальке-04»: Нюбель, Кенни, Стамбули, Сане, Очипка, Омар, Калиджури (Шёпф 84), Арит, Сердар, Бургшталлер (Кабак 90+1), Матондо (Кутуджу 80)
Главный тренер: Вагнер Дэвид.
«Боруссия»: Хитц, Пищек, Вайгль, Хуммельс, Геррейру, Витсель, Дилейни (Аканджи 74), Санчо, Ройс, Хакими (Брандт 86), Гетце (Азар 58)
Главный тренер: Фавр Люсьен.
Предупреждения: Вайгль 18, Стамбули 20, Азар 70, Сане 83, Кутуджу 90+1
В предыдущем туре «шмели» обыграли менхенгладбахскую «Боруссию».