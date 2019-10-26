«Лилль» разгромил «Бордо»

«Лилль» победил «Бордо» в матче 11-го тура французской Лиги 1. «Доги» (18 баллов) поднялись на третье место в таблице, жирондинцы (15 очков) - седьмые.
Лилль, стадион Пьер Моруа
«Лилль» - «Бордо» 3:0 (1:0)
Голы: Андре 22, Язичи 60 (пенальти), Реми 90+1
«Лилль»: Меньян, Тиаго Джало, Фонте (Сумаоро 46), Габриэль, Челик, Андре, Сумаре, Мандава, Язичи, Осимхен (Реми 58), Иконе (Бамба 74)
Главный тренер: Гальтье Кристоф.
«Бордо»: Костиль, Мешер, Косьельни, Пабло Кастро, Камано (Майя 72), Аит Беннассер (Калу 65), Отавио, Бенито, Де Превиль, Хванг, Бриан (Адли 51)
Главный тренер: Соуза Паулу.
Предупреждения: Аит Беннассер 15, Косьельни 60
В предыдущей официальной игре «Лилль» сыграл вничью с «Валенсией» в ЛЧ.