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«Бавария» обыграла «Унион»

сегодня, 18:23
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 1Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)УнионМатч завершен

«Бавария» оказалась сильнее «Униона» в рамках 9-го тура Бундеслиги.

Мюнхен, стадион Альянц Арена

«Бавария» - «Унион» 2:1 (1:0)
Голы: Павар 13, Левандовски 53 - Полтер 86 (пенальти)

Нереализованный пенальти: - Андерссон 58

«Бавария»: Нойер, Киммих, Павар, Боатенг, Дэвис, Алькантара, Коман (Гнабри 65), Мюллер, Коутиньо (Горецка 87), Перишич (Толиссо 76), Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.

«Унион»: Гикевич, Триммель, Фридрих, Суботич, Ленц, Андрих, Кроос (Бекер 60), Ингвартсен (Уджа 66), Гентнер, Бюлтер, Андерссон (Полтер 66)
Главный тренер: Фишер Урс.

Предупреждения: Андрих 17

В другом матче игрового дня «Шальке» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   38 / 874
сегодня в 19:20
Ничего удивительного...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   168 / 874
сегодня в 19:05
Есть три очка, но нет игры.
Zenit_84
Zenit_84
   279 / 874
сегодня в 19:01
Скромненько
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   141 / 874
сегодня в 18:48
С победой!
Mangur
Mangur
   643 / 874
сегодня в 18:45
Без комментариев
dino-hsv
dino-hsv
   40 / 874
сегодня в 18:40
судя по нереализованной унионом пенке - на тоненького
Karkaz
Karkaz
   393 / 874
сегодня в 18:37
Благодаря вар Унион по счёту проиграл достойно и игру в принципе показали неплохую.
Ковач смотрю решил использовать Дэвиса левым защитником и канадец прилично отыграл матч, думаю потенциально лучше связка будет Коман-Дэвис, нежели Коман-Алаба, в атаке то уж точно.
particular
particular
   9 / 874
сегодня в 18:35
Мюнхенцы скромно, рационально и без разгрома взяли лежавшие три очка..:))
КЭТиК
КЭТиК
   151 / 874
сегодня в 18:33
Сенсации не случилось
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