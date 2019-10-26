«Бавария» обыграла «Унион»

«Бавария» оказалась сильнее «Униона» в рамках 9-го тура Бундеслиги.
Мюнхен, стадион Альянц Арена
«Бавария» - «Унион» 2:1 (1:0)
Голы: Павар 13, Левандовски 53 - Полтер 86 (пенальти)
Нереализованный пенальти: - Андерссон 58
«Бавария»: Нойер, Киммих, Павар, Боатенг, Дэвис, Алькантара, Коман (Гнабри 65), Мюллер, Коутиньо (Горецка 87), Перишич (Толиссо 76), Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.
«Унион»: Гикевич, Триммель, Фридрих, Суботич, Ленц, Андрих, Кроос (Бекер 60), Ингвартсен (Уджа 66), Гентнер, Бюлтер, Андерссон (Полтер 66)
Главный тренер: Фишер Урс.
Предупреждения: Андрих 17
В другом матче игрового дня «Шальке» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью.
Ковач смотрю решил использовать Дэвиса левым защитником и канадец прилично отыграл матч, думаю потенциально лучше связка будет Коман-Дэвис, нежели Коман-Алаба, в атаке то уж точно.
Ковач смотрю решил использовать Дэвиса левым защитником и канадец прилично отыграл матч, думаю потенциально лучше связка будет Коман-Дэвис, нежели Коман-Алаба, в атаке то уж точно.