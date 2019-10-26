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«Ювентус» без Роналду сыграл вничью с «Лечче»

сегодня, 18:01
ЛеччеЛоготип футбольный клуб Лечче1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Ювентус» сыграл вничью с «Лечче» в матче 9-го тура чемпионата Италии.

«Ювентус» (23 очка) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Лечче» (8 очков) - 16-й.

Напомним, что в этой игре не принимал участия Криштиану Роналду, который получил отдых.

Лечче, стадион Виа Дель Маре

«Лечче» - «Ювентус» 1:1 (0:0)
Голы: Манкосу 56 (пенальти) - Дибала 50 (пенальти)

«Лечче»: Габриэл, Меккарьелло (Рисполи 71), Лучиони, Россеттини, Кальдерони, Майер (Табанелли 58), Тахцидис, Петриччоне, Манкосу, Фариас (Лападула 46), Бабакар
Главный тренер: Ливерани Фабио.

«Ювентус»: Щесны, Данило (Куадрадо 58), Бонуччи, де Лигт, Сандро, Джан (Рабьо 72), Пьянич (Хедира 67), Бентанкур, Бернардески, Дибала, Игуаин
Главный тренер: Сарри Маурицио.

Предупреждения: Кальдерони 13, Россеттини 18, Манкосу 74, Бернардески 80, Лападула 87

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Все комментарии
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил juvenale
   197 / 874
сегодня в 19:35
Да нет!! Главное игра!! А ее НЕТ!! Ругали тут многие Макса!! При МАКСе мы бы даже не заметили этот ЛЕЧЧЕ!! При МАКСе никакой нервозности во время просмотра матча , так как была ясно наперёд что мы победим!! А сейчас что? 8 матчей и ни одной ИГРЫ!! Победа над интером это хорошо, но это не так важно , а вот терять очки с аутсайдерами или же выигрывать с такими потугами - ВОТ ЭТО УЖЕ БЕДА!!
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил juvenale
   629 / 874
сегодня в 19:32
ну так и продажи посчитай...с того же обмена канселу данила 28 млн+
ну да.
juvenale
juvenale ответил Nickolai S
   22 / 874
сегодня в 19:30
Раздвигать булки - любимое занятие туринских престарелых путан во главе с окурком и гелевой гиеной. Интер как всегда будет казнён. Равно как и ваша козлобанда в ответке.
хахахах парень фантастика на другом сайте
juvenale
juvenale ответил allemz
   22 / 874
сегодня в 19:30
Родри перед переходом в МС успел провести только один год в Атлетико после ухода из Вильярреала, то есть он давал результаты сразу в дебютном для него сезоне. Тоже самое происходит и в МС, это говорит о его таланте и быстром прогрессе. Хотя ему всего 23 года. Де Лигт распиарен. По игре выделялся? В ЛЧ весь Аякс как целая команда была хороша. А результат его индивидуальной работы виден в матчах Ювентуса.
интересно, если бы ты увидел игру Платини и Недведа в первом сезоне в Юве,что бы ты написал)
Nickolai S
Nickolai S ответил Князь сажал врагов на посох
   540 / 874
сегодня в 19:29
О судьях молчи, они вам ежегодно дарят 9-15 очков, а вы всё равно вторые. Аха-ха) Даже принтер в этом году вас имеет) Не удивлюсь, если вы традиционно, раздвинете булки перед картонниками)
Раздвигать булки - любимое занятие туринских престарелых путан во главе с окурком и гелевой гиеной.
Интер как всегда будет казнён. Равно как и ваша козлобанда в ответке.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Valeriy Lutsak
   274 / 874
сегодня в 19:29
Боже мой!! Что это вообще было сегодня?!! Я не хочу и могу больше смотреть этот Саррибол!!! Это какой то ужас!!! Не забивать в пустые ворота, этот идиотский розыгрыш во вратарской площади вместо того чтобы пробить по воротам!! СРОЧНО!!СРОЧНО ВЕРНИТЕ МАКСА!! Невозможно больше смотреть эти мучения команды!! Невозможно!! Если уже у ЛЕЧЧЕ аутсайдера не выигрывать , то у кого тогда???! У кого!! Покалечили пол команды и еле еле увезли очко!! Это тот футбол что мы ждали?? При МАКСЕ всегда, всегда была уверенность в победе и она всегда была!! А сейчас 8 туров и абсолютно нет игры!! Никакой! Сколько ещё надо матчей чтобы команда начала играть?? Сколько? И это при таких игроках!! Да , ещё- НЕМЕДЛЕННО УБЕРИТЕ ДЕ ЛИГТА И БЕРНРДЕСКИ!! НЕМЕДЛЕННО!!! Это просто УЖАС!!!
Саррибол это Романцевмяч,правда тогда Спартак играл намного круче,нынешней Курилки. Я сразу писал,что этот наполеоновец ничего хорошего не сулит Юве. Он же Челси сгнобил,правда там на Азаре выезжали,а тут на Роналду,которому дали отдых по непонятным причинам... Я понимаю, Криш был бы травмированный или действительно еле ходил,но САРРИмать он наверняка в тренажёрке форму поддерживал. Парик имеет все шансы упаковать трубку мира в партсигар. Такое впечатление,что он диверсант... с каким то Локо,едва ли не проиграли. А если попадётся МС, Ливерпуль,Бавария, Барса.ПСЖ, то могут же вообще укатать в газон. Дайте ему путёвку в тубдиспансер пусть лечится.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил juvenale
   2 / 874
сегодня в 19:28
ну кабинет дернули,это пока главное
Тоже так думаю. Я ожидал невнятного первого круга, так как курилка очень поздно начал работать с командой. Главное сейчас никого далеко не отпускать. Наладится игра, тогда обгоним и перегоним. Главное зимой кровь из носу усилить полузащиту. Потому что эта полузащита просто ужас. Не могу смотреть игру уже 3 года. Просто жуть и мрак.
juvenale
juvenale ответил allemz
   22 / 874
сегодня в 19:26
Родри перед переходом в МС успел провести только один год в Атлетико после ухода из Вильярреала, то есть он давал результаты сразу в дебютном для него сезоне. Тоже самое происходит и в МС, это говорит о его таланте и быстром прогрессе. Хотя ему всего 23 года. Де Лигт распиарен. По игре выделялся? В ЛЧ весь Аякс как целая команда была хороша. А результат его индивидуальной работы виден в матчах Ювентуса.
время покажет
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
   136 / 874
сегодня в 19:26
Ювентус выдыхает, а Интер - идет к титулу.
juvenale
juvenale ответил Nickolai S
   22 / 874
сегодня в 19:25
Чистое невезение. Что поделаешь, если даже закон Мерфи на стороне старухи. Я уже молчу о судьях.
кулибали тоже купили хахаха
juvenale
juvenale ответил Happyboy Barca
   22 / 874
сегодня в 19:25
Данило 37млн. Маттейс де Лигт 85млн. Мерих Демирал 18млн. Лука Пеллегрини 22млн. Кристиан Ромеро 26млн . все цифры взял из transfermarkt
ну так и продажи посчитай...с того же обмена канселу данила 28 млн+
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   629 / 874
сегодня в 19:25
кандрева забил
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   629 / 874
сегодня в 19:24
Данило 37млн. Маттейс де Лигт 85млн. Мерих Демирал 18млн. Лука Пеллегрини 22млн. Кристиан Ромеро 26млн . все цифры взял из transfermarkt
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Nickolai S
   2 / 874
сегодня в 19:22
Чистое невезение. Что поделаешь, если даже закон Мерфи на стороне старухи. Я уже молчу о судьях.
О судьях молчи, они вам ежегодно дарят 9-15 очков, а вы всё равно вторые. Аха-ха)
Даже принтер в этом году вас имеет) Не удивлюсь, если вы традиционно, раздвинете булки перед картонниками)
juvenale
juvenale ответил Valeriy Lutsak
   22 / 874
сегодня в 19:20
Боже мой!! Что это вообще было сегодня?!! Я не хочу и могу больше смотреть этот Саррибол!!! Это какой то ужас!!! Не забивать в пустые ворота, этот идиотский розыгрыш во вратарской площади вместо того чтобы пробить по воротам!! СРОЧНО!!СРОЧНО ВЕРНИТЕ МАКСА!! Невозможно больше смотреть эти мучения команды!! Невозможно!! Если уже у ЛЕЧЧЕ аутсайдера не выигрывать , то у кого тогда???! У кого!! Покалечили пол команды и еле еле увезли очко!! Это тот футбол что мы ждали?? При МАКСЕ всегда, всегда была уверенность в победе и она всегда была!! А сейчас 8 туров и абсолютно нет игры!! Никакой! Сколько ещё надо матчей чтобы команда начала играть?? Сколько? И это при таких игроках!! Да , ещё- НЕМЕДЛЕННО УБЕРИТЕ ДЕ ЛИГТА И БЕРНРДЕСКИ!! НЕМЕДЛЕННО!!! Это просто УЖАС!!!
ну кабинет дернули,это пока главное
Nickolai S
Nickolai S ответил Князь сажал врагов на посох
   540 / 874
сегодня в 19:19
Оказался ваш хлопец любителем куника. Аха-ха) Уже который год пенитесь, а противопоставить старухе ничего не можете. Кто вам виноват?)
Чистое невезение. Что поделаешь, если даже закон Мерфи на стороне старухи. Я уже молчу о судьях.
juvenale
juvenale ответил Happyboy Barca
   22 / 874
сегодня в 19:19
ну родри вроде сходу стал основным в Мс не косячит так . и он не стар , ему только 23. а смотреть на былые заслуги толку нет. помимо трансфера де лигта еще и агенту юве заплатил минимум 10млн, а зарплата 12млн пока не оправдывает
зарплата 7.5 будет 12 с бонусами
juvenale
juvenale ответил Happyboy Barca
   22 / 874
сегодня в 19:18
да ладно да, у всех бывают неудачные\удачные трансферы, но все же с последнего ТО юве на защиту потратил почти 180млн, и этой защиты пока не видно. да и игуаин не показал свои 90млн
180? напиши плз как ты это посчитал
juvenale
juvenale ответил allemz
   22 / 874
сегодня в 19:17
Много ума не надо? А схема с обменом Данилыча на Канселу, что позволило формально за 28 лямов приобрести такого дорогого топчика, а Даня у вас только лечится.
это кто топчик?этот топчик вас еще из лч выкинет своим обрезом))))зачем нам этот капризный португал,когда у нас Квадрадо,который на три головы выше( статистика не врет)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Nickolai S
   2 / 874
сегодня в 19:16
Ой вей) да старуха еле свои сморщенные сиськи уволокла, если бы не автогол хлопца-черножопца
Оказался ваш хлопец любителем куника. Аха-ха)
Уже который год пенитесь, а противопоставить старухе ничего не можете. Кто вам виноват?)
juvenale
juvenale ответил Жека10
   22 / 874
сегодня в 19:16
соперникам кабинетуса нужно брать пример с Фиорентины и Лечче.Вышли игроки и играют в свой футбол,а не то что кабинет им навязывает. Браво Лечче,всем бы так против кабинета играть
согласен...твой кабинет хорошо с лечче сыграл,но все равно твой кабинет Ювентус дернет в Турине
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Valeriy Lutsak
   2 / 874
сегодня в 19:15
Боже мой!! Что это вообще было сегодня?!! Я не хочу и могу больше смотреть этот Саррибол!!! Это какой то ужас!!! Не забивать в пустые ворота, этот идиотский розыгрыш во вратарской площади вместо того чтобы пробить по воротам!! СРОЧНО!!СРОЧНО ВЕРНИТЕ МАКСА!! Невозможно больше смотреть эти мучения команды!! Невозможно!! Если уже у ЛЕЧЧЕ аутсайдера не выигрывать , то у кого тогда???! У кого!! Покалечили пол команды и еле еле увезли очко!! Это тот футбол что мы ждали?? При МАКСЕ всегда, всегда была уверенность в победе и она всегда была!! А сейчас 8 туров и абсолютно нет игры!! Никакой! Сколько ещё надо матчей чтобы команда начала играть?? Сколько? И это при таких игроках!! Да , ещё- НЕМЕДЛЕННО УБЕРИТЕ ДЕ ЛИГТА И БЕРНРДЕСКИ!! НЕМЕДЛЕННО!!! Это просто УЖАС!!!
Не колоти панику. Игра то есть, а если Бернардески не попадает в пустые, Бонучи тоже, тикитаковец Данило отдаёт пас находясь в убойной позиции, то это не вина Сарри.
Пока мне всё нравится.
Nickolai S
Nickolai S ответил Князь сажал врагов на посох
   540 / 874
сегодня в 19:15
А великий Напули этой кобыле лизнул в первом туре. Аха-ха)
Ой вей) да старуха еле свои сморщенные сиськи уволокла, если бы не автогол хлопца-черножопца
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Nickolai S
   2 / 874
сегодня в 19:13
Толстый уже десять раз как отбил вложенные в него бабки. Вот только лицемерная старуха не ценит в нужной степени рекордсмена сериала.
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
       197 / 874
    сегодня в 19:13
    Боже мой!! Что это вообще было сегодня?!! Я не хочу и могу больше смотреть этот Саррибол!!! Это какой то ужас!!! Не забивать в пустые ворота, этот идиотский розыгрыш во вратарской площади вместо того чтобы пробить по воротам!! СРОЧНО!!СРОЧНО ВЕРНИТЕ МАКСА!! Невозможно больше смотреть эти мучения команды!! Невозможно!! Если уже у ЛЕЧЧЕ аутсайдера не выигрывать , то у кого тогда???! У кого!! Покалечили пол команды и еле еле увезли очко!! Это тот футбол что мы ждали?? При МАКСЕ всегда, всегда была уверенность в победе и она всегда была!! А сейчас 8 туров и абсолютно нет игры!! Никакой! Сколько ещё надо матчей чтобы команда начала играть?? Сколько? И это при таких игроках!! Да , ещё- НЕМЕДЛЕННО УБЕРИТЕ ДЕ ЛИГТА И БЕРНРДЕСКИ!! НЕМЕДЛЕННО!!! Это просто УЖАС!!!
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Nickolai S
       2 / 874
    сегодня в 19:12
    Великий Лечче проехался верхом на старой кобыле.
    А великий Напули этой кобыле лизнул в первом туре. Аха-ха)
    allemz
    allemz ответил sihafazatron
       24 / 874
    сегодня в 19:12
    зря ты так, роналду забЕвает много мЕчей))
    Так можно всю команду соперника разрубить на кусочки))
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca ответил juvenale
       629 / 874
    сегодня в 19:11
    хахаха ну Де лихт голден бой и в сборной Лч прошлого сезона + в топ 30 на зм)) а кто такой родри))))де лихту 20 лет...да пока косячит,но думаю втянется,все ново для него и слишком большое давление
    ну родри вроде сходу стал основным в Мс не косячит так . и он не стар , ему только 23. а смотреть на былые заслуги толку нет. помимо трансфера де лигта еще и агенту юве заплатил минимум 10млн, а зарплата 12млн пока не оправдывает
    allemz
    allemz ответил juvenale
       24 / 874
    сегодня в 19:11
    хахаха ну Де лихт голден бой и в сборной Лч прошлого сезона + в топ 30 на зм)) а кто такой родри))))де лихту 20 лет...да пока косячит,но думаю втянется,все ново для него и слишком большое давление
    Родри перед переходом в МС успел провести только один год в Атлетико после ухода из Вильярреала, то есть он давал результаты сразу в дебютном для него сезоне. Тоже самое происходит и в МС, это говорит о его таланте и быстром прогрессе. Хотя ему всего 23 года.
    Де Лигт распиарен. По игре выделялся? В ЛЧ весь Аякс как целая команда была хороша. А результат его индивидуальной работы виден в матчах Ювентуса.
    Nickolai S
    Nickolai S ответил Happyboy Barca
       540 / 874
    сегодня в 19:10
    да ладно да, у всех бывают неудачные\удачные трансферы, но все же с последнего ТО юве на защиту потратил почти 180млн, и этой защиты пока не видно. да и игуаин не показал свои 90млн
    Толстый уже десять раз как отбил вложенные в него бабки. Вот только лицемерная старуха не ценит в нужной степени рекордсмена сериала.
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