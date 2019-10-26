«Ювентус» без Роналду сыграл вничью с «Лечче»

«Ювентус» сыграл вничью с «Лечче» в матче 9-го тура чемпионата Италии.
«Ювентус» (23 очка) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Лечче» (8 очков) - 16-й.
Напомним, что в этой игре не принимал участия Криштиану Роналду, который получил отдых.
Лечче, стадион Виа Дель Маре
«Лечче» - «Ювентус» 1:1 (0:0)
Голы: Манкосу 56 (пенальти) - Дибала 50 (пенальти)
«Лечче»: Габриэл, Меккарьелло (Рисполи 71), Лучиони, Россеттини, Кальдерони, Майер (Табанелли 58), Тахцидис, Петриччоне, Манкосу, Фариас (Лападула 46), Бабакар
Главный тренер: Ливерани Фабио.
«Ювентус»: Щесны, Данило (Куадрадо 58), Бонуччи, де Лигт, Сандро, Джан (Рабьо 72), Пьянич (Хедира 67), Бентанкур, Бернардески, Дибала, Игуаин
Главный тренер: Сарри Маурицио.
Предупреждения: Кальдерони 13, Россеттини 18, Манкосу 74, Бернардески 80, Лападула 87
Интер как всегда будет казнён. Равно как и ваша козлобанда в ответке.
Интер как всегда будет казнён. Равно как и ваша козлобанда в ответке.
Даже принтер в этом году вас имеет) Не удивлюсь, если вы традиционно, раздвинете булки перед картонниками)
Даже принтер в этом году вас имеет) Не удивлюсь, если вы традиционно, раздвинете булки перед картонниками)
Уже который год пенитесь, а противопоставить старухе ничего не можете. Кто вам виноват?)
Уже который год пенитесь, а противопоставить старухе ничего не можете. Кто вам виноват?)
Пока мне всё нравится.
Пока мне всё нравится.
https://www.youtube.com/watch?v=Hfec2VnyMFM
https://www.youtube.com/watch?v=EXrtdXC65ik
Де Лигт распиарен. По игре выделялся? В ЛЧ весь Аякс как целая команда была хороша. А результат его индивидуальной работы виден в матчах Ювентуса.
Де Лигт распиарен. По игре выделялся? В ЛЧ весь Аякс как целая команда была хороша. А результат его индивидуальной работы виден в матчах Ювентуса.