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Голкипер тульского «Арсенала»: «Рад своему дебюту в РПЛ»

сегодня, 21:11
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Вратарь тульского «Арсенала» Егор Шамов поделился впечатлениями о дебютном матче в РПЛ:

Рад, что наконец-то сыграл в Премьер-Лиге. Долго ждал своего шанса, и, как оказалось, не напрасно. Считаю, что в целом всё вышло удачно. Перед матчем, конечно, присутствовало волнение, но это нормально. В конце концов смог перебороть его и со стартовым свистком концентрировался только на игре. 

Мы в каждой встрече стараемся играть на победу. Думаю, были чуть острее соперника, где-то удача отвернулась от нас, причём не в первый раз уже. Тяжёлая игра получилась, на последних минутах она пошла на встречных курсах, все хотели победить, но в итоге ничья.

Ранее свое мнение об игре высказал главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко

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Все комментарии
cska1948
cska1948
   54 / 858
сегодня в 21:24
Считаю, дебют Шамова вполне успешным! В пропущенном Арсеналом голе его вины нет, а в конце встречи пару раз вытащил сложные мячи.
EAGinLE
EAGinLE
   75 / 858
сегодня в 21:23
Дебют Шамова не плох , но нужно много тренироваться , чтобы уровня Левашова достичь .
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