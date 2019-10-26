Голкипер тульского «Арсенала»: «Рад своему дебюту в РПЛ»

Вратарь тульского «Арсенала» поделился впечатлениями о дебютном матче в РПЛ :

Рад, что наконец-то сыграл в Премьер-Лиге. Долго ждал своего шанса, и, как оказалось, не напрасно. Считаю, что в целом всё вышло удачно. Перед матчем, конечно, присутствовало волнение, но это нормально. В конце концов смог перебороть его и со стартовым свистком концентрировался только на игре.



Мы в каждой встрече стараемся играть на победу. Думаю, были чуть острее соперника, где-то удача отвернулась от нас, причём не в первый раз уже. Тяжёлая игра получилась, на последних минутах она пошла на встречных курсах, все хотели победить, но в итоге ничья.