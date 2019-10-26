ГлавнаяНовости

Бердыев: «Победа над „Барселоной“ навсегда останется в истории клуба»

сегодня, 20:18
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев вспомнил матч против «Барселоны», который состоялся в 2009 году.

Разница в классе была огромная, но ребята играли дисциплинировано. В истории клуба эта игра останется навсегда. После игры я зашел в раздевалку, а там тишина: ребята не сразу поверили, что обыграли «Барсу». Только через несколько минут эмоции появились. Больше всего запомнился второй гол. Когда Кристаин Нобоа прочитал передачу Месси и начал контратаку. Домингес сделал паузу, без лишних касаний вывел на удар Карадениза – мы наигрывали эту атаку. Гол Рязанцева – дар свыше. Всевышний помог.

Волнение сумасшедшее. Но уверенность была в своих действиях. По ходу игры уверенности становилось всё больше. Удар Рязанцева вдохновил еще больше и успокоил. Потеря Семака по ходу встречи, который получил травму, была ощутимой. Но Всевышний нам помог. Особенно в концовке: там была штанга и перекладина.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Точилин: «Во втором тайме мы создали больше моментов, чем „Ростов“»
Сегодня, 21:27 Комментарии0
Карпин: «„Ростов“ провел идеальный первый тайм»
Сегодня, 21:24 Комментарии1
Голкипер тульского «Арсенала»: «Рад своему дебюту в РПЛ»
Сегодня, 21:11 Комментарии2
Бердыев: «Болельщикам „Рубина“ нужно набраться терпения»
Сегодня, 21:08 Комментарии1
Агент Фарфана: «Джефферсон будет готов играть после зимней паузы»
Сегодня, 20:34 Комментарии1
Сёмин: «Мы должны быть хороши в игре со „Спартаком“»
Сегодня, 19:08 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Стеллс
Стеллс ответил berda2003
   249 / 858
сегодня в 20:59
интересно, кто-нибудь из Барсы помнит, что есть рубин?
Помнят.Как зимой ехать в Россию играть,сразу Рубин вспоминают,холодно было.
Морозовский
Морозовский
   8 / 858
сегодня в 20:57
Бердыич, молодец!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   326 / 858
сегодня в 20:53
Чисто случайная победа,если победили бы на классе или в равной игре тогда совсем другое дело.
drug01
drug01
   96 / 858
сегодня в 20:50
Этот результат на все времена
berda2003
berda2003
   302 / 858
сегодня в 20:48
интересно, кто-нибудь из Барсы помнит, что есть рубин?
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   467 / 858
сегодня в 20:28
Всё тренер закончился. Мавр тоже только и знает что можно вспомнить.
Lazurny
Lazurny
   37 / 858
сегодня в 20:27
Ее скоро забудут, а вот вылет в пердид в будут помнить долго.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100