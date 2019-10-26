Бердыев: «Победа над „Барселоной“ навсегда останется в истории клуба»

Бывший наставник «Рубина» вспомнил матч против «Барселоны», который состоялся в 2009 году.

Разница в классе была огромная, но ребята играли дисциплинировано. В истории клуба эта игра останется навсегда. После игры я зашел в раздевалку, а там тишина: ребята не сразу поверили, что обыграли «Барсу». Только через несколько минут эмоции появились. Больше всего запомнился второй гол. Когда Кристаин Нобоа прочитал передачу Месси и начал контратаку. Домингес сделал паузу, без лишних касаний вывел на удар Карадениза – мы наигрывали эту атаку. Гол Рязанцева – дар свыше. Всевышний помог.

Волнение сумасшедшее. Но уверенность была в своих действиях. По ходу игры уверенности становилось всё больше. Удар Рязанцева вдохновил еще больше и успокоил. Потеря Семака по ходу встречи, который получил травму, была ощутимой. Но Всевышний нам помог. Особенно в концовке: там была штанга и перекладина.