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Сёмин: «Мы должны быть хороши в игре со „Спартаком“»

сегодня, 19:08
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 15:30 Не начался

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин вспомнил поражение от «Ювентуса» в Лиге чемпионов и рассказал как поменялась игра «железнодорожников» в этом сезоне:

Поражение есть поражение. Не все сложилось. Большая группа из четырех игроков провела мало тренировок и не участвовала в матче с «Ахматом». На тот момент у нас были такие возможности. Оставалось 10 минут, конечно, обидно, что пропустили. В этом году мы играем иначе. Если раньше нас наказывали за нереализованные моменты, то теперь все по-другому. К тому же у игроков после прошлого года появился опыт, теперь мы играем на результат. Многое зависит от обстоятельств. У «Спартака» свои проблемы, у нас — свои. Мы должны быть хороши, это самое главное.

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Все комментарии
RED_BLOOD
RED_BLOOD
   179 / 874
сегодня в 19:29
Как вы хороши, мы все видели в матче с Атлетико М, желаю повтора только уже со Спартаком!
Lazurny
Lazurny
   39 / 874
сегодня в 19:16
Спартак нужно отправить в пердив подлечиться.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   21 / 874
сегодня в 19:12
Соперник попался проходной :)))
DVOK68
DVOK68
   364 / 874
сегодня в 19:09
Да вы и вообще хороши.Факт.
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