Сёмин: «Мы должны быть хороши в игре со „Спартаком“»

Главный тренер «Локомотива» вспомнил поражение от «Ювентуса» в Лиге чемпионов и рассказал как поменялась игра «железнодорожников» в этом сезоне:

Поражение есть поражение. Не все сложилось. Большая группа из четырех игроков провела мало тренировок и не участвовала в матче с «Ахматом». На тот момент у нас были такие возможности. Оставалось 10 минут, конечно, обидно, что пропустили. В этом году мы играем иначе. Если раньше нас наказывали за нереализованные моменты, то теперь все по-другому. К тому же у игроков после прошлого года появился опыт, теперь мы играем на результат. Многое зависит от обстоятельств. У «Спартака» свои проблемы, у нас — свои. Мы должны быть хороши, это самое главное.