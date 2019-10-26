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Соболев: «Новый контракт немного вскружил голову»

сегодня, 19:01

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев признался, что большие деньги повлияли на его карьеру.

Я никому не говорил, но… В том сезоне немного вскружило голову. После игры с «Ростовом», когда я забил, мне предложили новый контракт, вдвое подняли зарплату. Подумал, что все сделал, что теперь я хороший игрок. Пришел Шейдаев, играл Корниленко, а я сел на лавку… Думаю: «Как так? Меня переподписали. Я должен играть!» Психовал, плохо тренировался. Ушел в аренду в Красноярск, начал тренироваться и понял, что опять не играю… Вот тогда я включил свою голову.

Ранее футболист рассказал, что в 18 лет получил отказ от ЦСКА, «Локомотива» и «Анжи».

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Все комментарии
azures
azures
   69 / 874
сегодня в 19:17
О Соболеве больше чем о Рональду.
drug01
drug01
   98 / 874
сегодня в 19:10
Держись парень!!
Василий 50
Василий 50
   319 / 874
сегодня в 19:03
Хватит уже о нем.
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