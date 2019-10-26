Соболев: «Новый контракт немного вскружил голову»

Форвард «Крыльев Советов» признался, что большие деньги повлияли на его карьеру.

Я никому не говорил, но… В том сезоне немного вскружило голову. После игры с «Ростовом», когда я забил, мне предложили новый контракт, вдвое подняли зарплату. Подумал, что все сделал, что теперь я хороший игрок. Пришел Шейдаев, играл Корниленко, а я сел на лавку… Думаю: «Как так? Меня переподписали. Я должен играть!» Психовал, плохо тренировался. Ушел в аренду в Красноярск, начал тренироваться и понял, что опять не играю… Вот тогда я включил свою голову.