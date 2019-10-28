Сульшер: «Победы придают игрокам уверенность»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Норвичем».
Мы провели отличную неделю. Все началось с матча с «Ливерпулем», затем мы одержали две выездные победы. Такие результаты придают уверенности игрокам.
|Норвич Сити1 : 3Манчестер Юнайтед
|Матч завершен
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Норвичем».
Мы провели отличную неделю. Все началось с матча с «Ливерпулем», затем мы одержали две выездные победы. Такие результаты придают уверенности игрокам.