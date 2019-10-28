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Сульшер: «Победы придают игрокам уверенность»

сегодня, 00:02
Норвич СитиЛоготип футбольный клуб Норвич Сити1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Норвичем».

Мы провели отличную неделю. Все началось с матча с «Ливерпулем», затем мы одержали две выездные победы. Такие результаты придают уверенности игрокам.

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