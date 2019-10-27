Клопп: «Александер-Арнольд - настоящий скаузер»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп восхищен игрой защитника «красных» Трента Александера-Арнольда:
В Тренте сочетаются характер, понимание футбола, образованность, менталитет, отношение к делу. Все эти характеристики у него на высшем уровне.
Он - настоящий скаузер в лучшем понимании этого слова. Если ты скаузер в «Ливерпуле», то на тебя возлагается большая ответственность.
Он впечатляет, очень впечатляет. Когда впервые увидел его, то сразу заметил в нем что-то особенное.
С Трентом приятно работать. Он агрессивно настроен в хорошем смысле.
Ранее Клопп высказался про чемпионскую гонку в АПЛ.