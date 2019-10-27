Клопп: «Александер-Арнольд - настоящий скаузер»

Главный тренер «Ливерпуля» восхищен игрой защитника «красных» :

В Тренте сочетаются характер, понимание футбола, образованность, менталитет, отношение к делу. Все эти характеристики у него на высшем уровне.

Он - настоящий скаузер в лучшем понимании этого слова. Если ты скаузер в «Ливерпуле», то на тебя возлагается большая ответственность.

Он впечатляет, очень впечатляет. Когда впервые увидел его, то сразу заметил в нем что-то особенное.

С Трентом приятно работать. Он агрессивно настроен в хорошем смысле.