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Клопп: «Александер-Арнольд - настоящий скаузер»

сегодня, 17:55

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп восхищен игрой защитника «красных» Трента Александера-Арнольда:

В Тренте сочетаются характер, понимание футбола, образованность, менталитет, отношение к делу. Все эти характеристики у него на высшем уровне.

Он - настоящий скаузер в лучшем понимании этого слова. Если ты скаузер в «Ливерпуле», то на тебя возлагается большая ответственность.

Он впечатляет, очень впечатляет. Когда впервые увидел его, то сразу заметил в нем что-то особенное.

С Трентом приятно работать. Он агрессивно настроен в хорошем смысле.

Ранее Клопп высказался про чемпионскую гонку в АПЛ

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Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
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сегодня в 18:00
Ну да, фамилия еврейская)
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