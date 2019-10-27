Пиоли: «Цель „Милана“ - победа во всех играх»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о предстоящем матче с «Ромой» в рамках 9-го тура Серии А:

Вижу, что парни работают с большим желанием. Теперь следует это все воплотить на поле. Хотим доказать, что способны хорошо играть.

Необходимо понять, когда контролировать мяч, когда нужно сфолить. Нужно срочно прибавить в этом плане.

В «Милане» сплоченный коллектив, который работает для достижения результата. Необходимо сохранить позитивный настрой. Не нужно переусердствовать в определении своих сильных и слабых сторон.

«Рома» сильна. Они уступили лишь в одной встрече, но мы хорошо подготовились. Необходимо им не уступать на поле.

В прошлом году «Милан» был четвертым в таблице в это же время, поэтому необходимо прибавить. Наша цель - выигрывать все матчи.

У клуба есть определенные амбиции. Никто не готов ждать десять лет. Мальдини объяснил это. Должны понимать, что мы «Милан».