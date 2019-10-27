Моуриньо: "«Тоттенхэму не нужно удерживать футболистов, которые хотят уйти»

Экс-наставник «Челси» и МЮ поделился мнением о «Тоттенхэме»:

Всегда считал, что сохранение лидеров клуба - главная инвестиция «Тоттенхэма» за последние годы. Лучшей инвестиции и быть не может.

Некоторые клубы способны сохранять сильнейших футболистов и покупать других хороших игроков. Другим же приходится выбирать. «Тоттенхэм» был близок к тому, чтобы войти в историю.

Я думаю, что не стоит удерживать футболистов, если они хотят уйти. Говорю не про экономическую составляющую, а об эмоциональную.