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Моуриньо: "«Тоттенхэму не нужно удерживать футболистов, которые хотят уйти»

сегодня, 18:05

Экс-наставник «Челси» и МЮ Жозе Моуриньо поделился мнением о «Тоттенхэме»:

Всегда считал, что сохранение лидеров клуба - главная инвестиция «Тоттенхэма» за последние годы. Лучшей инвестиции и быть не может.

Некоторые клубы способны сохранять сильнейших футболистов и покупать других хороших игроков. Другим же приходится выбирать. «Тоттенхэм» был близок к тому, чтобы войти в историю.

Я думаю, что не стоит удерживать футболистов, если они хотят уйти. Говорю не про экономическую составляющую, а об эмоциональную.

Ранее главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал, как относится к неудовлетворительным результатам клуба в текущем сезоне. 

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