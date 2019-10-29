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Панов: «Мне Тедеско сразу понравился»

сегодня, 13:21

Бывший футболист сборной России Александр Панов рассказал о том, как отнесся к назначению Доменико Тедеско на пост главного тренера «Спартака».

Мне сразу этот вариант понравился. Когда изучил всю информацию о Тедеско, понял: такой тренер и нужен «Спартаку». У него игроки понимают, для чего выходят на поле. Потому что много внимания уделяется тактике. И то, что для результата иногда лучше сыграть вторым номером, тоже нормально. Тренер не должен придумывать какие-то абстракции. Его задача — использовать по максимуму возможности имеющихся в распоряжении исполнителей. Тедеско это и сделал в дерби. При этом игра «Спартака» после перерыва смотрелась. Просто так мы мяч туда-сюда на чужой половине не катали.

Может ли Тедеско привести «Спартак» к чемпионству? В этом сезоне — вряд ли. Слишком много было потеряно, отставание от «Зенита» — 14 очков. Но войти в пятерку реально. А в следующем сезоне можно и на золото претендовать.

Негатива по-прежнему хватает. Когда я читал все эти интервью известных поклонников «Спартака», что, дескать, пригласили не того тренера, сильно расстраивался. Ну откуда такое неуважение к руководителям клуба? Там же, в офисе, не дураки сидят, ищут разные варианты… Раз остановили выбор на Тедеско, значит, для этого имелись основания. И для меня эти основания очевидны.

Я рад, что «Спартак» снова тренирует иностранец. На сегодняшний день сильных отечественных специалистов очень мало, а те, кто есть, заняты в других командах.

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Все комментарии
Miaf
Miaf ответил cska plus
   78 / 885
сегодня в 14:14
Кто такой панов? Такого не помню.
Бывшая легенда Зенита, сейчас болельщик Спартака.
STVA 1
STVA 1
   73 / 885
сегодня в 13:52
Повар запел после победы , Панову румын понравился , а главный показатель правдивости , будет после поражений , а они будут . Один матч не показатель.
cska plus
cska plus
   15 / 885
сегодня в 13:52
Кто такой панов? Такого не помню.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   120 / 885
сегодня в 13:32
Как же кошмарят, двуличные свиньи.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 885
сегодня в 13:32
Все так
Вова Туземец
Вова Туземец
   64 / 885
сегодня в 13:30
Пельмень вылез. Как вертели Спартак все кому не лень так и не видно было. А как один раз выиграли сразу любовь :))
Lazurny
Lazurny ответил Faustello
   34 / 885
сегодня в 13:26
Это известный лазурный игрок?
Это свиная иуда.
Faustello
Faustello
   2 / 885
сегодня в 13:24
Это известный лазурный игрок?
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