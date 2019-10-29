Бывший российский футболист Владимир Быстров назвал фаворитов РПЛ, которые будут бороться за чемпионский титул.
Есть явные фавориты: «Зенит» и «Локомотив». У них очень хорошие составы и большая конкуренция. У «Краснодара» тоже качественные игроки, но гораздо больше травм. Кто готов выйти из борьбы? Все зависит от того, насколько ребята в силах держать эту планку. Если получится, то до последнего тура вопрос о чемпионстве будет открыт. ЦСКА и «Ростов»? Хорошие команды, но по комплектации они уступают грандам.