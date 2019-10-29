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Панов: «Крал давно обратил на себя внимание. Серьезный игрок»

сегодня, 13:48

Бывший футболист сборной России Александр Панов отметил талант полузащитника «Спартака» Алекса Крала

Крал давно обратил на себя внимание. Серьезный игрок. В «Славии» был одним из лидеров, а посмотрите, как эта команда сейчас здорово выглядит в Лиге чемпионов, на равных бьется с «Интером» и «Барселоной». Крал пришел в «Спартак», где царили неразбериха и паника. Сейчас ситуация нормализовалась, и мы видим его истинный уровень.

Ранее Панов прокомментировал победу «Спартака» в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива». 

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 885
сегодня в 14:03
Опять Саня байки сочиняет...))
Знать никто не знал этого Крала...
А известен Крал стал лишь после своей речи :
"Был интерес Спартака.Президент «Славии» мистер Тврдик сказал мне, что повышал трансферную стоимость четыре раза за три дня"

.......прокатило.....))

Остаётся поапплодировать "Славии".......
Взявшей игрока за 900 тысяч евро в начале года.....и через полгода продавшей его Спартаку в 13 раз дороже....за 12 млн евро...))
Василий 50
Василий 50
   325 / 885
сегодня в 13:51
Пусть сезон отыграет.
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