Панов: «Крал давно обратил на себя внимание. Серьезный игрок»

Бывший футболист сборной России Александр Панов отметил талант полузащитника «Спартака» Алекса Крала.
Крал давно обратил на себя внимание. Серьезный игрок. В «Славии» был одним из лидеров, а посмотрите, как эта команда сейчас здорово выглядит в Лиге чемпионов, на равных бьется с «Интером» и «Барселоной». Крал пришел в «Спартак», где царили неразбериха и паника. Сейчас ситуация нормализовалась, и мы видим его истинный уровень.
Ранее Панов прокомментировал победу «Спартака» в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива».
Знать никто не знал этого Крала...
А известен Крал стал лишь после своей речи :
"Был интерес Спартака.Президент «Славии» мистер Тврдик сказал мне, что повышал трансферную стоимость четыре раза за три дня"
.......прокатило.....))
Остаётся поапплодировать "Славии".......
Взявшей игрока за 900 тысяч евро в начале года.....и через полгода продавшей его Спартаку в 13 раз дороже....за 12 млн евро...))
Знать никто не знал этого Крала...
А известен Крал стал лишь после своей речи :
"Был интерес Спартака.Президент «Славии» мистер Тврдик сказал мне, что повышал трансферную стоимость четыре раза за три дня"
.......прокатило.....))
Остаётся поапплодировать "Славии".......
Взявшей игрока за 900 тысяч евро в начале года.....и через полгода продавшей его Спартаку в 13 раз дороже....за 12 млн евро...))