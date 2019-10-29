Панов: «Крал давно обратил на себя внимание. Серьезный игрок»

Бывший футболист сборной России отметил талант полузащитника «Спартака» .

Крал давно обратил на себя внимание. Серьезный игрок. В «Славии» был одним из лидеров, а посмотрите, как эта команда сейчас здорово выглядит в Лиге чемпионов, на равных бьется с «Интером» и «Барселоной». Крал пришел в «Спартак», где царили неразбериха и паника. Сейчас ситуация нормализовалась, и мы видим его истинный уровень.