Панов: «„Локо“ подошел к матчу со „Спартаком“ не в лучшем состоянии»

Бывший футболист сборной России прокомментировал победу «Спартака» в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива».

Безусловно, «Локо» провел на неделе непростой матч, потратив в Турине много эмоциональных и физических сил. Обороняться «на ноль» против «Ювентуса» семьдесят минут непросто. А проиграть в итоге еще и обидно. Поэтому к «Спартаку» команда Юрия Сёмина подошла не в лучшем состоянии…

Однако в первом тайме «Локо» хорошо играл, создавал моменты. Алексей Миранчук, Эдер могли забивать, Мурило неплохо пробил. В эти минуты за «Спартак» было тревожно. До перерыва кроме попадания Андре Шюррле в штангу и вспомнить нечего. Но во втором тайме команда сделала то, что должна, с учетом состояния соперника. Стала ловить уставших хозяев на контратаках.

Вспомните, перед первым голом «Спартака» было два удара по воротам Александра Максименко. Но Наиль Умяров принял на себя мяч, мы побежали вперед – и Эсекиэль Понсе прекрасно завершил. Уступая в счете, «Локо» еще больше раскрылся, что нам и было нужно. Максименко пару раз выручил, а в нападении ребята свое дело сделали. После второго гола все стало понятно.