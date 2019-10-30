Видаль: «Месси с другой планеты»

Полузащитник «Барселоны» после победы над «Вальядолидом» (5:1) в матче 11-го тура Примеры отметил игру , который забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Сегодня Лео показал, на что он способен. Нам очень повезло видеть его каждый день на тренировках, и он удивляет всех нас. Он с другой планеты.

Я очень рад, потому что мы победили. Я не знаю, было ли это легко, мы много пробежали сегодня и с помощью класса Лео Месси смогли сделать такую разницу в счёте.