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Видаль: «Месси с другой планеты»

30 октября 2019, 03:21
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона5 : 1Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолидМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль после победы над «Вальядолидом» (5:1) в матче 11-го тура Примеры отметил игру Лионеля Месси, который забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Сегодня Лео показал, на что он способен. Нам очень повезло видеть его каждый день на тренировках, и он удивляет всех нас. Он с другой планеты.

Я очень рад, потому что мы победили. Я не знаю, было ли это легко, мы много пробежали сегодня и с помощью класса Лео Месси смогли сделать такую разницу в счёте.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Ruslik1982
30 октября 2019 в 18:35
он Ливеру 2 закатил за шиворот, если ты забыл
в пустые ворота и Заболотный забьёт. Если он так крут,чего не смог 1 мяча забить на выезде? Он же космический игрок,должен был закрытыми глазами забивать,ведь он искусственный интеллект. А окозалось,что обычный землянин,который наложил в штанишки.когда ребятки его прижали к газону. Римлянам вздули и на Энфилде опозорились.
Ну да ладно,видать "звёздная болезнь" у ОМа прогрессирует,началась в этом сезоне ещё раньше,чем в том.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
30 октября 2019 в 18:31
а я то уже подумал,что после игры на Энфилде,он всё же вернулся.
pele1981
pele1981 ответил Ruslik1982
30 октября 2019 в 16:28
Барса выигрывает - это команда выигрывает, Барса проигрывает - это Месси виноват, хоть он и забил 2 гола. Выпил - закуси и пей таблетки успокоительные после вручения Золотого мяча Месси в этом году.
Успокойся, пацанчик - не все в этой жизни так плохо, как тебе кажется)
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил pele1981
30 октября 2019 в 14:05
Я про ответную игру и общий результат, если ты не понял.
Барса выигрывает - это команда выигрывает, Барса проигрывает - это Месси виноват, хоть он и забил 2 гола. Выпил - закуси и пей таблетки успокоительные после вручения Золотого мяча Месси в этом году.
pele1981
pele1981 ответил Ruslik1982
30 октября 2019 в 11:43
он Ливеру 2 закатил за шиворот, если ты забыл
Я про ответную игру и общий результат, если ты не понял.
stavr74
stavr74
30 октября 2019 в 10:55
видели мы этого инопланетного гнома, в матче с Ливерпулем)))) в ЛЧ
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил Ruslik1982
30 октября 2019 в 09:07
Меня удивляет кваканье красных, за счет одного лишнего гола выиграли, а кричат на белый свет какбудто разгром в обоих матчах был =)
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил pele1981
30 октября 2019 в 08:32
Точно, с другой планеты! Только в Ливерпуле его на землю вернули да и в сборной выше двух метров не поднялся!
он Ливеру 2 закатил за шиворот, если ты забыл
azures
azures
30 октября 2019 в 06:55
Галиматья.
cska plus
cska plus
30 октября 2019 в 05:58
Ахахах! Смешно и стыдно читать про гнома.
КЭТиК
КЭТиК
30 октября 2019 в 05:38
Просто лучший.
pele1981
pele1981
30 октября 2019 в 05:16
Точно, с другой планеты! Только в Ливерпуле его на землю вернули да и в сборной выше двух метров не поднялся!
mangoх12
mangoх12
30 октября 2019 в 03:40
класс не наныряешь
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