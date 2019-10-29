«Атлетико» упустил победу над «Алавесом»

«Алавес» дома сыграл вничью с «Атлетико» в матче 11-го тура чемпионата Испании. «Алавес» набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Примеры. «Атлетико» идет вторым (20 баллов).
Витория-Гастейс, стадион Мендисорроса
«Алавес» - «Атлетико» 1:1 (0:0)
Голы: Лукас 83 - Мората 70
«Алавес»: Пачеко, Падилья, Лагуардия, Магальян, Дуарте, Видаль, Ману Гарсия, Вакасо (Берк 75), Луис Риоха (Понс Риера 68), Хоселу (Пина 88), Лукас
Главный тренер: Гаритано Асьер.
«Атлетико»: Облак, Ариас, Фелипе, Эрмосо, Лоди дос Сантос, Сауль, Эррера (Мората 60), Льоренте (Партей 46), Лемар, Диего Коста (Коке 70), Корреа
Главный тренер: Симеоне Диего.
Предупреждения: Льоренте 16, Вакасо 29, Лагуардия 61, Фелипе 75, Ману Гарсия 89, Эрмосо 89
Напомним, что в 10-м туре Примеры «Атлетико» обыграл «Атлетик».
А ты оказывается того!
А ты оказывается того!
Во втором после замен вроде бы начала вырисовываться игра!
Мората должен был забивать второй но пробил неудачно прямо в голкипера!
Во втором после замен вроде бы начала вырисовываться игра!
Мората должен был забивать второй но пробил неудачно прямо в голкипера!
Терпеть не могу интераста Симеоне, не зря он вернул Диего Косту обратно в клуб, он же тоже мердявый, как и сама Симона.
Аха-ха)
Терпеть не могу интераста Симеоне, не зря он вернул Диего Косту обратно в клуб, он же тоже мердявый, как и сама Симона.
Аха-ха)