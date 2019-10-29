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«Атлетико» упустил победу над «Алавесом»

сегодня, 22:53
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Алавес» дома сыграл вничью с «Атлетико» в матче 11-го тура чемпионата Испании. «Алавес» набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Примеры. «Атлетико» идет вторым (20 баллов).

Витория-Гастейс, стадион Мендисорроса

«Алавес» - «Атлетико» 1:1 (0:0)
Голы: Лукас 83 - Мората 70

«Алавес»: Пачеко, Падилья, Лагуардия, Магальян, Дуарте, Видаль, Ману Гарсия, Вакасо (Берк 75), Луис Риоха (Понс Риера 68), Хоселу (Пина 88), Лукас
Главный тренер: Гаритано Асьер.

«Атлетико»: Облак, Ариас, Фелипе, Эрмосо, Лоди дос Сантос, Сауль, Эррера (Мората 60), Льоренте (Партей 46), Лемар, Диего Коста (Коке 70), Корреа
Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Льоренте 16, Вакасо 29, Лагуардия 61, Фелипе 75, Ману Гарсия 89, Эрмосо 89

Напомним, что в 10-м туре Примеры «Атлетико» обыграл «Атлетик».

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 879
сегодня в 23:13
Диего Коста жалкий игрочишка и мерзкий симулянтишка. Они с мердюком Симеоне нашли друг-друга))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Colchoneros
   5 / 879
сегодня в 23:12
Думал ты нормальный! А ты оказывается того!
Рад что в твоём понимании я не нормальный, ведь у тебя нарушено чувство восприятия реальности.)
Colchoneros
Colchoneros ответил Князь сажал врагов на посох
   626 / 879
сегодня в 23:03
Рад за Алавес. Молодцы. Терпеть не могу интераста Симеоне, не зря он вернул Диего Косту обратно в клуб, он же тоже мердявый, как и сама Симона. Аха-ха)
Думал ты нормальный!
А ты оказывается того!
Colchoneros
Colchoneros
   626 / 879
сегодня в 23:00
Ужасный первый тайм!
Во втором после замен вроде бы начала вырисовываться игра!
Мората должен был забивать второй но пробил неудачно прямо в голкипера!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 879
сегодня в 22:57
Рад за Алавес. Молодцы.
Терпеть не могу интераста Симеоне, не зря он вернул Диего Косту обратно в клуб, он же тоже мердявый, как и сама Симона.

Аха-ха)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   4 / 879
сегодня в 22:57
Бугага, очередной облом "Атлетико", зачем покупать топ-игроков и гонять унылые ничейки с аутсайдерами что дома, что на выезде?
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