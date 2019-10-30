«Манчестер Сити» прошел «Саутгемптон» в Кубке Лиги

«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка Лиги. В 1/8 финала турнира «горожане» одержали победу над «Саутгемптоном».
Манчестер, стадион Этихад Стэдиум
«Манчестер Сити» - «Саутгемптон» 3:1 (2:0)
Голы: Отаменди 20, Кун Агуэро 38, Кун Агуэро 56 - Стефенс 75
«Манчестер Сити»: Браво, Уокер (Канселу 65), Отаменди, Гарсия, Анхелиньо (Стоунз 79), Бернарду Силва, Дойл, Фоден, Марез, Кун Агуэро, Габриэл Жезус (Адриан Бернабе 87)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
«Саутгемптон»: МакКарти, Валери, Дансо, Стефенс, Беднарек, Хейбьерг, Уорд-Праус, Ромеу, Армстронг, Лонг (Редмонд 68), Буфаль (Адамс 69)
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф.
Предупреждение: Ромеу 33
Отметим, что этот матч стал 350-м для Аугэро в составе «Манчестер Сити».
Дойл понравился очень, надеюсь будет прогрессировать)
Дойл понравился очень, надеюсь будет прогрессировать)
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