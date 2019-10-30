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«Манчестер Сити» прошел «Саутгемптон» в Кубке Лиги

сегодня, 00:39
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«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка Лиги. В 1/8 финала турнира «горожане» одержали победу над «Саутгемптоном».

Манчестер, стадион Этихад Стэдиум

«Манчестер Сити» - «Саутгемптон» 3:1 (2:0)
Голы: Отаменди 20, Кун Агуэро 38, Кун Агуэро 56 - Стефенс 75

«Манчестер Сити»: Браво, Уокер (Канселу 65), Отаменди, Гарсия, Анхелиньо (Стоунз 79), Бернарду Силва, Дойл, Фоден, Марез, Кун Агуэро, Габриэл Жезус (Адриан Бернабе 87)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

«Саутгемптон»: МакКарти, Валери, Дансо, Стефенс, Беднарек, Хейбьерг, Уорд-Праус, Ромеу, Армстронг, Лонг (Редмонд 68), Буфаль (Адамс 69)
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф.

Предупреждение: Ромеу 33

Отметим, что этот матч стал 350-м для Аугэро в составе «Манчестер Сити».

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответил allemz
   26 / 879
сегодня в 00:53
В субботу игра с ними же только в рамках АПЛ, нужно будет повторить победу в эконом режиме и уже готовиться к Ливерсайду. Как тебе Дойл?
Да матч с ливером важнейший, против аталанты надо полурезерв выставлять)
Дойл понравился очень, надеюсь будет прогрессировать)
allemz
allemz ответил sihafazatron
   40 / 879
сегодня в 00:47
Победа в эконом режиме) жаль только, что очередная травма у защитника
В субботу игра с ними же только в рамках АПЛ, нужно будет повторить победу в эконом режиме и уже готовиться к Ливерсайду.
Как тебе Дойл?
Землянин
Землянин
   98 / 879
сегодня в 00:42
Ожидаемо
sihafazatron
sihafazatron
   26 / 879
сегодня в 00:40
Победа в эконом режиме) жаль только, что очередная травма у защитника
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