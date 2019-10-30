ГлавнаяНовости

«Интер» удержал преимущество в матче с «Брешией»

сегодня, 00:58
БрешиаЛоготип футбольный клуб Брешиа1 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Интер» обыграл «Брешию» на выезде в матче 10-го тура чемпионата Италии. Миланцы набрали 25 очков и возглавляют турнирную таблицу Серии А. «Брешиа» занимает 18-е место (семь очков). 

Брешиа, стадион Марио Ригамонти

«Брешиа» - «Интер» 1:2 (0:1)
Голы: Шкриньяр 76 (автогол) - Мартинес 23, Лукаку 63

«Брешиа»: Альфонсо, Сабелли, Кистана, Гастальделло (Мартелла 68), Мангравити (Ндой 75), Матею, Бизоли, Тонали, Ромуло (Матри 86), Доннарумма, Балотелли
Главный тренер: Корини Эудженио.

«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Кандрева, Гальярдини, Брозович, Барелла, Асамоа (Бираги 81), Лукаку (Эспозито 86), Мартинес
Главный тренер: Конте Антонио.

Предупреждения: Кандрева 26, Гальярдини 44, Кистана 45, Матею 45+1, Шкриньяр 62, Ндой 79, Балотелли 87

Напомним, что в прошлом туре «Интер» выступил не столь успешно. «Черно-синие» не смогли обыграть «Парму».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Барселона» разгромила «Вальядолид». Дубль на счету Месси
Сегодня, 01:08 Комментарии12
«Манчестер Сити» прошел «Саутгемптон» в Кубке Лиги
Сегодня, 00:39 Комментарии7
«Бавария» вышла в 1/8 финала Кубка Германии, обыграв «Бохум»
Сегодня, 00:26 Комментарии1
«Атлетико» упустил победу над «Алавесом»
Вчера, 22:53 Комментарии15
«Витесс» Слуцкого вышел во 2-й раунд Кубка Голландии
Вчера, 22:39 Комментарии7
«Монако» и ПСЖ одержали победы. Итоги 11-го тура Лиги 1
28 октября Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   4 / 876
сегодня в 01:24
Поздравляю Донью!)
773sergeytank
773sergeytank
   47 / 876
сегодня в 01:21
Поздравляю моего картонного друга Жеку10 с величайшей победой. Надеюсь составят конкуренцию Юве хотя бы до конца первого круга))
allemz
allemz
   39 / 876
сегодня в 01:05
Интеру не потребовались дополнительные 7 минут для победы, чего не скажешь о команде с севера Италии, увязшей в безуспешных боях под Лечче.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   164 / 876
сегодня в 01:00
Мартинес-Лукаку топ связка по результату) Пусть продолжают в том же духе!
sihafazatron
sihafazatron
   32 / 876
сегодня в 00:59
Интер настолько крут, что даже сами себе забивают и все равно выигрывают)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100