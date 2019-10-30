«Интер» удержал преимущество в матче с «Брешией»

«Интер» обыграл «Брешию» на выезде в матче 10-го тура чемпионата Италии. Миланцы набрали 25 очков и возглавляют турнирную таблицу Серии А. «Брешиа» занимает 18-е место (семь очков).
Брешиа, стадион Марио Ригамонти
«Брешиа» - «Интер» 1:2 (0:1)
Голы: Шкриньяр 76 (автогол) - Мартинес 23, Лукаку 63
«Брешиа»: Альфонсо, Сабелли, Кистана, Гастальделло (Мартелла 68), Мангравити (Ндой 75), Матею, Бизоли, Тонали, Ромуло (Матри 86), Доннарумма, Балотелли
Главный тренер: Корини Эудженио.
«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Кандрева, Гальярдини, Брозович, Барелла, Асамоа (Бираги 81), Лукаку (Эспозито 86), Мартинес
Главный тренер: Конте Антонио.
Предупреждения: Кандрева 26, Гальярдини 44, Кистана 45, Матею 45+1, Шкриньяр 62, Ндой 79, Балотелли 87
Напомним, что в прошлом туре «Интер» выступил не столь успешно. «Черно-синие» не смогли обыграть «Парму».