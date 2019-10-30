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Черчесов высказался про лимит на легионеров в РПЛ

сегодня, 20:15

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как относится к лимиту на легионеров в российской Премьер-Лиге:

Мое мнение по данному вопросу не решающее, а чисто информативное. Мы отталкиваемся от действующих правил. Приняли со следующего сезона формулу «8 легионеров плюс 17 россиян» в заявке на чемпионат, будем подстраиваться под нее. Сложно сказать, увеличится ли количество кандидатов в сборную при новом лимите. Сейчас в некоторых командах пять центральных защитников-иностранцев. При новой формуле такого не будет. Легионерами станут те, кто, как мы говорим, делает разницу. Руководители клубов начнут подходить к селекции более пристально. Когда я работал в московском «Динамо», на матчи Лиги Европы в стартовом составе все равно выходили четыре-пять россиян, хотя лимита в этом турнире нет. Если футболист высокого уровня – он будет на поле. 

 Ранее Черчесов рассказал, сколько времени тратит на просмотр матчей.

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Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
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сегодня в 20:20
Лимит это 77 которое после себя оставил мутко уходя из РФС. Больше по нему высказываться нет смысла!
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