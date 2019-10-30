Черчесов: «Пересматриваю матчи игроков сборной по нескольку раз»

Главный тренер сборной России рассказал, сколько времени тратит на просмотр футбольных игр:

Бывает по-разному, в зависимости от того, какие задачи стоят. Чаще мы концентрируемся на своей работе, просматриваем игроков-кандидатов в команду и соперников. Впервые смотришь матч вживую на стадионе, затем несколько раз пересматриваешь по телевидению, чтобы ничего не упустить. Надо скрупулезно заниматься анализом. Поверхностный взгляд не позволяет уловить нюансы, а от них во многом зависит карьера как футболистов, так и тренерского штаба сборной России. Это как с книгами, при втором прочтении зачастую открываются новые смыслы. При возможности с удовольствием посмотрю, например, финал Кубка Либертадорес. Это матч высокого уровня, где можно что-то для себя подметить.