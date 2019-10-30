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Одемвингие: «Онугха должен получить шанс сыграть на высоком уровне»

сегодня, 19:47

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие поделился мнением об амбициях форварда «Краснодара-2» Германа Онугхе.

С нетерпением жду, когда Герман Онугха получит свой шанс сыграть за «Краснодар». Та скорость, которую он прибавил за последние два года, говорит о том, что он жаждет выйти на хороший уровень в футболе. У Онугхи много таланта. Герман очень серьёзно подходит к тренировкам. У меня с ним есть много общего. У него есть российские корни и он нигериец, поэтому я внимательно за ним слежу и переживаю. Уверен, что когда он выстрелит, то его заметит сборная Нигерии. Ему нужно дать толчок, он сможет вырасти и набрать уверенности. В этом году он забил восемь голов, отдал пару голевых передач. Я сам как нападающий с удовольствием бы поиграл рядом с ним, через него я бы смог создавать себе моменты.

Герман часто играет на чужой половине поля, где всегда есть прострелы. Он хорошо играет головой. Такому игроку нужен один момент, и я уверен, что он забьёт и быстро сможет перейти на новый уровень. Как мулат, я желаю ему хорошей карьеры. В любом случае его время придёт, не сейчас, так в скором будущем. Ведь он прибавляет и играет, есть голы. В прошлом сезоне он тоже неплохо играл. Думаю, он должен получить шанс сыграть на высоком уровне.

Напомним, что в «Краснодар-2» Онугха перешел летом прошлого года из «Волгаря». 

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