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Семак: «У „Зенита“ нет цели махнуть рукой на Кубок России»

сегодня, 22:30
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Томь (Томск)ТомьМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в 1/8 финала Кубка России над «Томью».

Хорошая игра. Предоставилась возможность дать сыграть тем, кто играет не так много. Получили нужную информацию. Здорово смотрелись, создали большое количество забитых мячей. Подошли с соответствующим настроем и выиграли. Будем готовиться к следующему матчу.

Мне нравится, как Мак действует. Очень полезно. В первом голе он ассистировал, на Сутормина отдал. Мы должны иметь такую опцию, когда кто-то не может играть. Сегодня поставили Роберта, и он сыграл здорово.

Лунев не попал в заявку по медицинским показателям. Завтра-послезавтра посмотрим, насколько краткосрочная пауза позволит ему чувствовать себя лучше. Надеюсь, операция не потребуется.

Что касается Осорио, то я не подписываю контракты. Нужно спросить у генерального директора. Он наш игрок, я могу его использовать без ограничений. По остальному я не в курсе.

Васютин? Здоровая конкуренция. Смотрим по состоянию игроков. Васютин заслужил шанс и сыграл хорошо. Кто будет лучше, тот и будет играть.

Желание выиграть Кубок у нас есть. Хотим выигрывать в каждом турнире. Цели махнуть рукой на что-то у нас нет.

Мы смотрим, кто в каком состоянии находится. По этой причине сегодня сыграл Ракицкий, а не Иванович. Он, как и Юра Жирков, набрал хорошую форму.

Возможности тренироваться под крышей нет. Иначе газон придет в негодность очень быстро.

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Все комментарии
Физручини
Физручини
   546 / 863
сегодня в 23:31
Особенно порадовал великий Кранневиттер своей великолепной игрой
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   193 / 863
сегодня в 23:29
Придет время махнут на него бесцельно.
Питер Ман
Питер Ман
   83 / 863
сегодня в 23:13
Надо брать кубок по любому, не хотелось бы, что ростов или нечто подобное получало трофеи!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   46 / 863
сегодня в 23:00
Зенит в октябре 19 голов забил в 6 играх.
Отличный результат!
Wivert
Wivert
   276 / 863
сегодня в 22:55
    Вова Туземец
    Вова Туземец
       47 / 863
    сегодня в 22:47
    Махнем Кубок в Питер
    Romkurch
    Romkurch
       107 / 863
    сегодня в 22:32
    Зениту удачи!
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