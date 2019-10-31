ПСЖ намерен подписать полузащитника «Ювентуса» в январе

«Пари Сен-Жермен» заинтересован в трансфере полузащитника «Ювентуса» Эмре Джана. Парижане намерены подписать контракт с хавбеком в январе.
Стоит отметить, что в сфере интересов ПСЖ находится еще один футболист «Юве» – Маттиа Де Шильо. СМИ сообщали, что парижский клуб предложил туринцам обмен игроками, чтобы заполучить Де Шильо.
выбор очевиден для многих, но для турчанки ненужная побрякушка в виде медальки за сериАл с кучей подписных бонусов, что бы по94ся со всеми в Ливерпуле оказалось дороже ЛЧ и одной из самых сильнейших команд АПЛ и мира)
А теперь он и там не нужен. Смех, стыд и срам.
выбор очевиден для многих, но для турчанки ненужная побрякушка в виде медальки за сериАл с кучей подписных бонусов, что бы по94ся со всеми в Ливерпуле оказалось дороже ЛЧ и одной из самых сильнейших команд АПЛ и мира)
А теперь он и там не нужен. Смех, стыд и срам.