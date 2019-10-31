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ПСЖ намерен подписать полузащитника «Ювентуса» в январе

сегодня, 13:52

«Пари Сен-Жермен» заинтересован в трансфере полузащитника «Ювентуса» Эмре Джана. Парижане намерены подписать контракт с хавбеком в январе.

Стоит отметить, что в сфере интересов ПСЖ находится еще один футболист «Юве» – Маттиа Де Шильо. СМИ сообщали, что парижский клуб предложил туринцам обмен игроками, чтобы заполучить Де Шильо.

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Don trambon
Don trambon ответил h8you
   105 / 851
сегодня в 14:28
так он их и выиграл в итоге
ну да ну да. никому ненужный сериАл который уже сколько там 8 или 9 раз подряд престарелая синьорина берёт и ЛЧ с Ливерпулем)

выбор очевиден для многих, но для турчанки ненужная побрякушка в виде медальки за сериАл с кучей подписных бонусов, что бы по94ся со всеми в Ливерпуле оказалось дороже ЛЧ и одной из самых сильнейших команд АПЛ и мира)

А теперь он и там не нужен. Смех, стыд и срам.
h8you
h8you ответил Don trambon
   75 / 851
сегодня в 14:17
а так турчанка рвалась за трофеями.. поделом как и коутиньке)
так он их и выиграл в итоге
Don trambon
Don trambon
   105 / 851
сегодня в 14:11
а так турчанка рвалась за трофеями.. поделом как и коутиньке)
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