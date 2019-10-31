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Пике: «Мы были готовы пойти на понижение зарплаты ради трансфера Неймара»

сегодня, 07:50

Защитник «Барселоны» Жерар Пике в эфире программы El Larguero рассказал о том, что игроки «сине-гранатовых» были готовы помочь клубу осуществить трансфер форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Мы не собирали деньги. Мы сказали президенту о том, что готовы внести изменения в наши контракты, потому что мы знали о существовании проблемы с финансовым fair play. У нас не было проблем в том, чтобы помочь клубу в этой ситуации.

Но речь шла не о снижении наших зарплат, а о том, чтобы найти способ подписать Неймара. С этим возникли определённые проблемы.

Может ли ещё Неймар вернуться в «Барселону»? В футболе может произойти всё что угодно, и с каждым годом это становится всё отчётливее. Мы говорили Неймару: «Ты идёшь в золотую тюрьму». Но в футболе возможно всё, и дверь будет открыта.

Ранее появилась информация о том, что Неймар намерен в одностороннем порядке расторгнуть свой контракт с ПСЖ.

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ZenCh
ZenCh
   824 / 858
сегодня в 08:51
Пике: «Мы были готовы пойти на понижение зарплаты ради трансфера Неймара».

Мы не собирали деньги. Мы сказали президенту о том, что готовы внести изменения в наши контракты...Но речь шла не о снижении наших зарплат...

Павел Молочный, ты хоть читал содержимое новости? Откуда такой заголовок?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 858
сегодня в 08:40
Не слишком ли много жертв ради этого клоуна? Может, он сам годик отработает бесплатно?
Поди, не последний ... без соли доедает...
neomessi
neomessi
   76 / 858
сегодня в 08:39
Если не хватит денег, игроки могут одолжить у Бадра и у Роналду.
Эта парочка думаю поможет.
cevin cigan
cevin cigan
   127 / 858
сегодня в 08:21
Чего? Гном бы пошёл на понижение зарплаты? Он же за копейку,воробья в чистом поле насмерть загоняет! Это новый анекдот от шакирыча?
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