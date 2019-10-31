Пике: «Мы были готовы пойти на понижение зарплаты ради трансфера Неймара».

Защитник «Барселоны» в эфире программы El Larguero рассказал о том, что игроки «сине-гранатовых» были готовы помочь клубу осуществить трансфер форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Мы не собирали деньги. Мы сказали президенту о том, что готовы внести изменения в наши контракты, потому что мы знали о существовании проблемы с финансовым fair play. У нас не было проблем в том, чтобы помочь клубу в этой ситуации.

Но речь шла не о снижении наших зарплат, а о том, чтобы найти способ подписать Неймара. С этим возникли определённые проблемы.

Может ли ещё Неймар вернуться в «Барселону»? В футболе может произойти всё что угодно, и с каждым годом это становится всё отчётливее. Мы говорили Неймару: «Ты идёшь в золотую тюрьму». Но в футболе возможно всё, и дверь будет открыта.