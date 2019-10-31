Пике: «Мы были готовы пойти на понижение зарплаты ради трансфера Неймара».

Защитник «Барселоны» Жерар Пике в эфире программы El Larguero рассказал о том, что игроки «сине-гранатовых» были готовы помочь клубу осуществить трансфер форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.
Мы не собирали деньги. Мы сказали президенту о том, что готовы внести изменения в наши контракты, потому что мы знали о существовании проблемы с финансовым fair play. У нас не было проблем в том, чтобы помочь клубу в этой ситуации.
Но речь шла не о снижении наших зарплат, а о том, чтобы найти способ подписать Неймара. С этим возникли определённые проблемы.
Может ли ещё Неймар вернуться в «Барселону»? В футболе может произойти всё что угодно, и с каждым годом это становится всё отчётливее. Мы говорили Неймару: «Ты идёшь в золотую тюрьму». Но в футболе возможно всё, и дверь будет открыта.
Ранее появилась информация о том, что Неймар намерен в одностороннем порядке расторгнуть свой контракт с ПСЖ.
Мы не собирали деньги. Мы сказали президенту о том, что готовы внести изменения в наши контракты...Но речь шла не о снижении наших зарплат...
Павел Молочный, ты хоть читал содержимое новости? Откуда такой заголовок?
Мы не собирали деньги. Мы сказали президенту о том, что готовы внести изменения в наши контракты...Но речь шла не о снижении наших зарплат...
Павел Молочный, ты хоть читал содержимое новости? Откуда такой заголовок?
Поди, не последний ... без соли доедает...
Поди, не последний ... без соли доедает...
Эта парочка думаю поможет.
Эта парочка думаю поможет.