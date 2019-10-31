ГлавнаяНовости

Брандт прокомментировал успех дортмундской «Боруссии» в Кубке Германии

сегодня, 14:22
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт прокомментировал победу «шмелей» над «Боруссией» из Менхенгладбаха в матче второго раунда Кубка Германии.

Мы чувствуем себя хорошо, хотя у нас не все получалось. В матче были положительные и отрицательные моменты для нас. Но если ты отыгрываешься и выходишь вперед всего за несколько минут в поединке с лидером Бундеслиги, это определенно хорошо сказывается на твоей уверенности. Эта победа принесет много пользы команде.

В матче с гладбахской «Боруссией» Юлиан Брандт сделал дубль в течение нескольких минут во втором тайме. До его голов дортмундцы уступали в счете.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Глушаков после победы над «Лучом»: «Я облегчился и обновился»
Вчера, 23:46 Комментарии40
Футболисты «Уфы» проигнорировали журналистов после поражения от ЦСКА
Вчера, 23:05 Комментарии17
Сутормин: «Хорошо, что так удачно попал и мяч залетел в ворота „Томи“»
Вчера, 22:54 Комментарии4
Семак: «У „Зенита“ нет цели махнуть рукой на Кубок России»
Вчера, 22:30 Комментарии11
Бийол о победе над «Уфой»: «Гол забил на инстинктах»
Вчера, 22:15 Комментарии2
Ганчаренко о победе над «Уфой»: «Отметить можно лишь игру ЦСКА на флажке»
Вчера, 21:38 Комментарии22
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100