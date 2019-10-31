Брандт прокомментировал успех дортмундской «Боруссии» в Кубке Германии

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт прокомментировал победу «шмелей» над «Боруссией» из Менхенгладбаха в матче второго раунда Кубка Германии.
Мы чувствуем себя хорошо, хотя у нас не все получалось. В матче были положительные и отрицательные моменты для нас. Но если ты отыгрываешься и выходишь вперед всего за несколько минут в поединке с лидером Бундеслиги, это определенно хорошо сказывается на твоей уверенности. Эта победа принесет много пользы команде.
В матче с гладбахской «Боруссией» Юлиан Брандт сделал дубль в течение нескольких минут во втором тайме. До его голов дортмундцы уступали в счете.