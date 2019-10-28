Рибери грозит дисквалификация за нападки в сторону судьи

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери получил красную карточку после матча Серии А с «Лацио». Француз дважды толкнул бокового арбитра Маттео Пассери.
Конфликт возник из-за того, что после финального свистка игроки «Фиорентины» выражали недовольство решением судейской бригады засчитать гол римской команды.
В итоге Рибери может быть дисквалифицирован на несколько матчей. Причина — физический контакт с судьей. Многое будет зависеть от итогового рапорта главного арбитра встречи Марко Гуиды.
#Ribéry La presa bene...maxi squalifica! #FiorentinaLazio pic.twitter.com/rkcrnd3v9q— ⓛⓤⓒⓐラツィオ (@Luca_Twitte) 27 октября 2019 г.