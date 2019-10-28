Рибери грозит дисквалификация за нападки в сторону судьи

сегодня, 09:28

Полузащитник «Фиорентины» получил красную карточку после матча Серии А с «Лацио». Француз дважды толкнул бокового арбитра Маттео Пассери.

Конфликт возник из-за того, что после финального свистка игроки «Фиорентины» выражали недовольство решением судейской бригады засчитать гол римской команды.

В итоге Рибери может быть дисквалифицирован на несколько матчей. Причина — физический контакт с судьей. Многое будет зависеть от итогового рапорта главного арбитра встречи Марко Гуиды.