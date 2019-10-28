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Рибери грозит дисквалификация за нападки в сторону судьи

сегодня, 09:28
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)1 : 2Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери получил красную карточку после матча Серии А с «Лацио». Француз дважды толкнул бокового арбитра Маттео Пассери.

Конфликт возник из-за того, что после финального свистка игроки «Фиорентины» выражали недовольство решением судейской бригады засчитать гол римской команды.

В итоге Рибери может быть дисквалифицирован на несколько матчей. Причина — физический контакт с судьей. Многое будет зависеть от итогового рапорта главного арбитра встречи Марко Гуиды.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 10:37
Охренел "звезда"
dzvinka
dzvinka
   190 / 877
сегодня в 10:22
рофл
cska plus
cska plus
   16 / 877
сегодня в 10:07
Марко постарается.
sihafazatron
sihafazatron
   20 / 877
сегодня в 09:52
лучше бы фотоаппарат разбил)
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