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РФС не применит санкции к Слуцкому за высказывания о «Роторе»

сегодня, 17:16

Комитет РФС по этике не сможет применить санкции к наставнику «Витесса» Леониду Слуцкому за оскорбительные высказывания в адрес руководства «Ротора». Об этом заявил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

Мы изучили обращение председателя общественного совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области Стеллы Вартанян, в котором она просит рассмотреть высказывания Леонида Слуцкого в адрес футбольного клуба «Ротор». Сейчас Слуцкий – тренер нидерландского клуба «Витесс», не является субъектом российского футбола, поэтому никаких санкций комитет по этике к нему применить не может. При этом мы считаем, что такие эмоциональные и оценочные высказывания вряд ли пойдут на пользу нашему футболу, его репутации, проектам Волгоградской области, в которых заинтересованы и регион, и Леонид Слуцкий.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   86 / 865
сегодня в 18:31
Не за что .
VIPded
VIPded
   61 / 865
сегодня в 18:21
Лёня недосягаем и прав стопудово.
Великолепный
Великолепный
   297 / 865
сегодня в 17:50
За правду не стоит наказывать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 865
сегодня в 17:45
РФС с НАТО не хочет ссориться....))
Lazurny
Lazurny
   38 / 865
сегодня в 17:27
А что Слуцкий, кроме правды, сказал?
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 865
сегодня в 17:25
Если уж болельщики Ротора говорят , что руководство полное ...оно , то Слуцкому респект и уважение.
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 865
сегодня в 17:23
Если и дальше будет свои деньги приносить, мы на его "шалости" глаза закроем!!!
волгодон 2
волгодон 2
   34 / 865
сегодня в 17:22
Слуцкому теперь уже глубоко пох.. на всяких председателей распиловочно-коррупционных комитетов типа Вартанян
mangoх12
mangoх12
   32 / 865
сегодня в 17:21
Стеллы Вартанян )) и понятно откуда там такой бардак
cska plus
cska plus
   13 / 865
сегодня в 17:20
РФС каждый раз наровит придумать какую то санкцию к Викторовичу но руки коротки.
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