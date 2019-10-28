РФС не применит санкции к Слуцкому за высказывания о «Роторе»

Комитет РФС по этике не сможет применить санкции к наставнику «Витесса» за оскорбительные высказывания в адрес руководства «Ротора». Об этом заявил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

Мы изучили обращение председателя общественного совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области Стеллы Вартанян, в котором она просит рассмотреть высказывания Леонида Слуцкого в адрес футбольного клуба «Ротор». Сейчас Слуцкий – тренер нидерландского клуба «Витесс», не является субъектом российского футбола, поэтому никаких санкций комитет по этике к нему применить не может. При этом мы считаем, что такие эмоциональные и оценочные высказывания вряд ли пойдут на пользу нашему футболу, его репутации, проектам Волгоградской области, в которых заинтересованы и регион, и Леонид Слуцкий.