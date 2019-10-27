Тедеско получил желтую карточку в игре с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил предупреждение в матче 14-го тура чемпионата России против «Локомотива». Немецкий специалист был предупрежден на 38-й минуте встречи.
Напомним, что Тедеско возглавил «Спартак» в середине октября.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил предупреждение в матче 14-го тура чемпионата России против «Локомотива». Немецкий специалист был предупрежден на 38-й минуте встречи.
Напомним, что Тедеско возглавил «Спартак» в середине октября.
а за явный фол против Айртона проводница получила штрафной в свою пользу.
Тедеско наверно в шоке от российского судейства.
а за явный фол против Айртона проводница получила штрафной в свою пользу.
Тедеско наверно в шоке от российского судейства.