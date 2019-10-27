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Тедеско получил желтую карточку в игре с «Локомотивом»

сегодня, 17:20
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил предупреждение в матче 14-го тура чемпионата России против «Локомотива». Немецкий специалист был предупрежден на 38-й минуте встречи.

Напомним, что Тедеско возглавил «Спартак» в середине октября.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   45 / 847
сегодня в 17:43
Нервенный какой... А ведь всё ещё впереди...
cska plus
cska plus
   12 / 847
сегодня в 17:36
Фрица надо было удалить.
Некакойшенко
Некакойшенко
   61 / 847
сегодня в 17:24
Еськов голова! Джикии за фол без соприкосновения с соперником горчичник выдал,
а за явный фол против Айртона проводница получила штрафной в свою пользу.
Тедеско наверно в шоке от российского судейства.
Lazurny
Lazurny
   34 / 847
сегодня в 17:21
Еще работать не начал, а уже залетел.
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