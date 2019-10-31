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Карпин: «Был бы у „Ростова“ бюджет в 5 раз выше, играли бы другим составом»

сегодня, 21:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Кубка России со «Спартаком».

Мы играем через два дня на третий. У нас важный матч с «Краснодаром». Вот и всё. Поэтому играли полуторным составом. Игроки получили практику. Проиграли – ничего страшного. Был бы у нас бюджет в 5 раз выше, играли бы другим составом. 

Вышел Байрамян, вышел Шомуродов, поменяли чуть-чуть рисунок игры. И на поле была одна команда. Почему всё поменялось? Потому что игроки вышли у «Ростова» такие, замечательные.

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Все комментарии
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Некакойшенко
   72 / 856
сегодня в 22:34
А то что свежие игроки вышли это не аргумент.Эх Валера, Валера.Каким ты был, таким ты и остался.По самоуверенности. Как тренер всё таки прибавил.Подрос и возмужал.
Да он всегда высокомерным был!!!У него нарцисстический склад характера!!!!!А тренер он классный!!!
sir_Alex
sir_Alex
   59 / 856
сегодня в 22:33
Так бы сказал, что слил кубковый матч ради игры с Краснодаром. Не он первый.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Заратустра
   72 / 856
сегодня в 22:33
Ахахаха, Валера слил матч в открытую))) А спартачи радостно ликуют, что дубль Ростова со скрипом обыграли😂
Да надо было Валере выпускать основной состав и получил бы как Палыч!!!!!!У Карпина был элементарный расчет!!!!!Измотать Спартак т.к в позиционке Спартак вообще не тянет,а потом выпустить уже на уставший Спартак свою основу и забить!!!!!Заметь,он даже при 1-0 замены ни делал,все ждал пока Спартак подсядет а вот 2-0 его уже убило!!!Даже Тедеско не ожидал от Ростова автобуса и готовился для совсем другой игры!!!!
Некакойшенко
Некакойшенко
   32 / 856
сегодня в 22:31
А то что свежие игроки вышли это не аргумент.Эх Валера, Валера.Каким ты был, таким ты и остался.По самоуверенности.
Как тренер всё таки прибавил.Подрос и возмужал.
Dominators
Dominators ответил 25процентный клоун
   120 / 856
сегодня в 22:30
Я считаю КР полной шляпой после этого матча, да и давно в этом убежден. Призовые мизер, а игроков потерять раз два.
Да , КР отстой .Но это шанс для других более слабых команд .Пусть будет .
d_fincher
d_fincher
   13 / 856
сегодня в 22:27
Не очень понял. То есть Валере состав Ростова мешает побеждать, а Химки выходят и играют. Странно.
Заратустра
Заратустра
   65 / 856
сегодня в 22:24
Ахахаха, Валера слил матч в открытую)))
А спартачи радостно ликуют, что дубль Ростова со скрипом обыграли😂
andreika20133
andreika20133
   185 / 856
сегодня в 22:21
То есть он считает как минимум часть состава команды отстоем. который надо заменит.
d_fincher
d_fincher
   13 / 856
сегодня в 22:21
Вот именно. Поэтому комменты фанатов Зенита в сторону ростовчан про "Что ж вы вторым составом играли, слили Кубок!" - просто неуместны. У Зенита денег в 14 раз больше.
alexando1974
alexando1974 ответил trimetil
   344 / 856
сегодня в 22:20
Фалькао к нам не поедет!
почти приехал на пару с маутинью но лимит помешал!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Dominators
   10 / 856
сегодня в 22:20
Я считаю КР полной шляпой после этого матча, да и давно в этом убежден. Призовые мизер, а игроков потерять раз два.
alexando1974
alexando1974
   344 / 856
сегодня в 22:19
этими словами он дал понять что кубок 3 ненужен а вот игра с краснодаром для него важней! играли полуторным составом да нормально играли 1:2 не 1:6)))
Glushak
Glushak
   836 / 856
сегодня в 22:16
слова типичного сбитого летчика!
Miaf
Miaf
   43 / 856
сегодня в 22:13
ВАлеру понесло, видимо не ожидал он, что Тедеско так его уделает.
Miaf
Miaf
   43 / 856
сегодня в 22:12
Карпин ( если бы тренером Спартака остался Кононов, мы бы точно выиграли)
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
   551 / 856
сегодня в 22:11
да ладно Волера отмазки-то искать! было бы! да мы бы тогда!
GGGringOOO
GGGringOOO
   769 / 856
сегодня в 22:11
А кубок типа не так важен? У Ростова цель ЛЧ и все? Город кубку был бы рад, хз откуда у Валеры такое пренебрежение, сам как тренер устал от наград чтоль?
trimetil
trimetil
   470 / 856
сегодня в 22:07
Фалькао к нам не поедет!
Dominators
Dominators ответил 25процентный клоун
   120 / 856
сегодня в 22:05
И быкам сольете, проходили, деньги
Это дерби , это от души и фарта . Если сольем отыграемся на других ,но в ЕК попадем .
Объективное мнение
Объективное мнение
   198 / 856
сегодня в 22:05
Не 29 валера а то облегчился спартак чуть и ладно
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Absinthe3
   10 / 856
сегодня в 22:04
Пожалуй самый здравый вопрос дня
Footbolista
Footbolista ответил cska plus
   1 / 856
сегодня в 22:04
Вот в марте выходите и посмотрим)...
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 856
сегодня в 22:02
И быкам сольете, проходили, деньги
drive45
drive45
   405 / 856
сегодня в 22:02
Хоть Карпин и тренерует Ростов, но много у него Спартаковского.
Dominators
Dominators ответил particular
   120 / 856
сегодня в 22:02
В Кубке соразмерность бюджетов не является определяющим фактором...
Да меряются пиписьками .
particular
particular
   17 / 856
сегодня в 22:01
В Кубке соразмерность бюджетов не является определяющим фактором...
cska plus
cska plus
   9 / 856
сегодня в 22:00
Надо было выйти и раздавить ферму.
Шуnя771
Шуnя771
   41 / 856
сегодня в 22:00
Ростов во втором тайме выглядел солидно, Валера во вью после игры дал понять, что игра с Краснодаром более....
Absinthe3
Absinthe3
   45 / 856
сегодня в 21:57
У меня один вопрос! Почему КББ играл одним составом с долгами в ЛЧ, РПЛ и КР, а сейчас нельзя? И какой 3 "полуторный состав" - галимый дубль!
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 856
сегодня в 21:53
Как то все это не убедительно. Либо раньше надо было усиливать игру, либо дать отдохнуть по полной. А так ни два, ни полтора!!!
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