Карпин: «Был бы у „Ростова“ бюджет в 5 раз выше, играли бы другим составом»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Кубка России со «Спартаком».

Мы играем через два дня на третий. У нас важный матч с «Краснодаром». Вот и всё. Поэтому играли полуторным составом. Игроки получили практику. Проиграли – ничего страшного. Был бы у нас бюджет в 5 раз выше, играли бы другим составом.

Вышел Байрамян, вышел Шомуродов, поменяли чуть-чуть рисунок игры. И на поле была одна команда. Почему всё поменялось? Потому что игроки вышли у «Ростова» такие, замечательные.