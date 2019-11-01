Родриго: «Зидан меня многому научил»

Нападающий «Реала» Родриго рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером команды :

Я не знал раньше Зидана. Когда пришел в «Реал», он еще не вернулся в клуб. Но с самого начала после возвращения он относится ко мне очень хорошо.

Он уже многому меня научил. Когда я получил травму в начале сезона и был почти в депрессии, он приходит в медицинское отделение каждый день, чтобы поддержать меня. Для меня это было очень важно.