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Родриго: «Зидан меня многому научил»

сегодня, 11:01

Нападающий «Реала» Родриго рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером команды Зинедином Зиданом:

Я не знал раньше Зидана. Когда пришел в «Реал», он еще не вернулся в клуб. Но с самого начала после возвращения он относится ко мне очень хорошо.

Он уже многому меня научил. Когда я получил травму в начале сезона и был почти в депрессии, он приходит в медицинское отделение каждый день, чтобы поддержать меня. Для меня это было очень важно.

Напомним, что Родриго забил гол в недавнем матче против «Леганеса».

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