Хазенхюттль: «После поражения от „Лестера“ я стал лучше как тренер»

сегодня, 10:56

Наставник «Саутгемптона» рассказал о том, как он воспринял разгромное поражение его команды в матче с «Лестером».

Я еще никогда так не проигрывал. Поражение от «Лестера» является большим вызовом, но это то, с чем нам нужно жить. Работа тренера никогда не бывает легкой. В такие моменты важно быть сильным специалистом и искать правильные решения. Это новый опыт для меня, но после данного поражения я стал лучше как тренер, и это хорошо. Если игроки воспримут ситуацию так же, как я, они станут лучше.

Напомним, что ранее Хазенхюттль взял на себя ответственность за проигрыш «Лестеру».