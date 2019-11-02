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Матч «Торпедо» - «СКА-Хабаровск» перенесён в Лужники

сегодня, 11:45

Пресс-служба «Торпедо» сообщила об изменении места проведения матча 21-го тура ФНЛ против «СКА-Хабаровск».

Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что мы вынуждены перенести матч со «СКА-Хабаровск» по не зависящим от нас причинам с Восточной улицы на стадион «Спортивный городок, Лужники». Полиция не согласовала проведение матча на стадионе «Торпедо» им. Э.А. Стрельцова, о чём уведомила нас вчера вечером. Информация о билетной программе будет опубликована позднее. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Напомним, что «Торпедо» стало четвертьфиналистом Кубка России. 

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EAGinLE
EAGinLE
   78 / 839
сегодня в 11:58
Пусть будет так .
beefs
beefs
сегодня в 11:49
Вот это правильно
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