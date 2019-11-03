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Медведев: «ЦСКА - сильный соперник. Им нельзя давать ни единого шанса»

сегодня, 00:33
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Генеральный директор «Зениита» Александр Медведев прокомментировал результат матча «сине-бело-голубых» против ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ.

По ходу игры в первом тайме, не говоря уже о втором, «Зенит» доминировал. Если посмотреть статистику голевых моментов, ударов по воротам, то наше преимущество достаточно очевидно. С другой стороны, ЦСКА - сильный соперник, которому нельзя давать ни единого шанса, как случилось за десять минут до конца первого тайма. Радует то, что «Зенит» с первых минут второго тайма оказывал давление и по центру, и по флангам, что привело к голу, к сожалению, только к одному.

Мне кажется, сегодня «Зенит» заслуживал победы. Мы сохранили лидерство, закончили первый круг чемпионата на первом месте. Это, конечно, промежуточный итог - нам предстоит еще несколько игр до перерыва. Уже во вторник ключевая игра Лиги чемпионов против «Лейпцига», в которой стоит очень простая задача - победить, это позволит претендовать на выход из группы.

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Все комментарии
Tostao
Tostao ответил Стыдно за немытых
   226 / 900
сегодня в 02:01
Что вы там заслуживали? Судейское позорище газпроектное.
Посмотрел твою аватарку и порылся в своих архивах:
oFANATo
oFANATo
   44 / 900
сегодня в 01:04
Небольшая статистическая справка:
При судействе Вилкова газпроект проиграл лишь дважды за 25 матчей.
Морозовский
Морозовский
   7 / 900
сегодня в 00:48
Респект этому мутному Медведеву: честно признался, что заправили газом и ВАР, и Вилпова. Друзей, да, надо держать на дистанции - знать должны своё место, никакого панибратства!
oFANATo
oFANATo
   44 / 900
сегодня в 00:36
Медведев, поэтому зарядили Вилкова?

Конов о работе судей в игре «Зенита» и ЦСКА: «Вилков должен принести извинения и завершить карьеру. Просто позорище» Об этом сообщает "Рамблер".

«Вилков должен принести извинения и завершить карьеру. Стыдно должно быть, стыдно за такую „работу“. И Егоров должен уйти. Позорище, а не судейство все 15 туров чемпионата. Просто позорище. И где только совесть?!
Стыдно за немытых
Стыдно за немытых
   111 / 900
сегодня в 00:36
Что вы там заслуживали? Судейское позорище газпроектное.
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