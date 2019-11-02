Караваев: «Встречались две сильные команды»

Защитник «Зенита» поделился впечатлениями после матча 15-го тура РПЛ с ЦСКА .

Эмоций было много на поле, потому что встречались две сильные команды и была напряжённая игра. Атмосфера накалилась, поэтому случились две стычки. Судейство? Не хочу его оценивать. Мне кажется, всё было нормально. Считаю, по игре у нас было всё, чтобы выиграть этот матч. Не обидно ли, что заменили? Раз тренер так решил, значит, так было нужно.