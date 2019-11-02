Караваев: «Встречались две сильные команды»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился впечатлениями после матча 15-го тура РПЛ с ЦСКА.
Эмоций было много на поле, потому что встречались две сильные команды и была напряжённая игра. Атмосфера накалилась, поэтому случились две стычки. Судейство? Не хочу его оценивать. Мне кажется, всё было нормально. Считаю, по игре у нас было всё, чтобы выиграть этот матч. Не обидно ли, что заменили? Раз тренер так решил, значит, так было нужно.
Славик - где же ты увидел нормальное судейство???
Этот продажная к..., взял бабло, а удалил лишь одного, да и пенальти мог бы за такие деньги нарисовать
Славик - где же ты увидел нормальное судейство???
Этот продажная к..., взял бабло, а удалил лишь одного, да и пенальти мог бы за такие деньги нарисовать