ГлавнаяНовости

Караваев: «Встречались две сильные команды»

вчера, 23:21
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился впечатлениями после матча 15-го тура РПЛ с ЦСКА

Эмоций было много на поле, потому что встречались две сильные команды и была напряжённая игра. Атмосфера накалилась, поэтому случились две стычки. Судейство? Не хочу его оценивать. Мне кажется, всё было нормально. Считаю, по игре у нас было всё, чтобы выиграть этот матч. Не обидно ли, что заменили? Раз тренер так решил, значит, так было нужно.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Медведев: «ЦСКА - сильный соперник. Им нельзя давать ни единого шанса»
Сегодня, 00:33 Комментарии3
Агент: «Ювентус» был готов купить Головина"
Сегодня, 00:08 Комментарии10
Дуглас Сантос: «„Зенит“ имел много моментов, но не реализовал их»
Вчера, 22:50 Комментарии3
Боярский: «„Зенит“ всё равно на первом месте»
Вчера, 22:43 Комментарии19
Агент: «Дзюба в Англию не уедет. Тут он - Артем Дзюба. А там кто?»
Вчера, 22:41 Комментарии9
Дзюба: «Сегодня было полное наше доминирование»
Вчера, 22:29 Комментарии24
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Багор
Багор
   800 / 899
сегодня в 00:25
Язык не поворачивается назвать ЦСКА сильной командой, такой автобус даже Рубин не в состоянии выставить.
Cremen
Cremen
   443 / 899
сегодня в 00:18
Только Караваев играл за коней.
КАМЮ
КАМЮ
   469 / 899
сегодня в 00:12
"Судейство? Не хочу его оценивать. Мне кажется, всё было нормально."

Славик - где же ты увидел нормальное судейство???
Этот продажная к..., взял бабло, а удалил лишь одного, да и пенальти мог бы за такие деньги нарисовать
Морозовский
Морозовский
   7 / 899
вчера в 23:25
Тебя заменил ФИЗРУК, а не тренер! А судейство, как обычно!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100