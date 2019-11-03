Агент: «Ювентус» был готов купить Головина"

Известный футбольный агент Олег Артемов признался, что экс-игрок ЦСКА мог перейти в «Ювентус».

Первые переговоры по Головину шли с дортмундской «Боруссией». Мы выслушали предложение, они были очень заинтересованы в Головине. Выслушали цифры и сделали паузу. Переговоры были вялотекущими. В это время на нас вышел «Ювентус». Я как раз провел переговоры с «Монако», потом пересеклись с Фабио Паратичи из «Ювентуса». Это было до чемпионата мира. После матча с Саудовской Аравией Паратичи написал мне, что готов высылать самолет за Головиным. Было приятно с ним общаться.