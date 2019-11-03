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Агент: «Ювентус» был готов купить Головина"

сегодня, 00:08

Известный футбольный агент Олег Артемов признался, что экс-игрок ЦСКА Александр Головин мог перейти в «Ювентус».

Первые переговоры по Головину шли с дортмундской «Боруссией». Мы выслушали предложение, они были очень заинтересованы в Головине. Выслушали цифры и сделали паузу. Переговоры были вялотекущими. В это время на нас вышел «Ювентус». Я как раз провел переговоры с «Монако», потом пересеклись с Фабио Паратичи из «Ювентуса». Это было до чемпионата мира. После матча с Саудовской Аравией Паратичи написал мне, что готов высылать самолет за Головиным. Было приятно с ним общаться.

Встречались с Мариной Грановской из «Челси». Долго вели переговоры. Она убеждала, что надо переходить в «Челси». Она обещала, что договорится с ЦСКА. Но мне важно было согласие Головина. Что повлияло на итоговый выбор? Ему многое советовали партнеры. Говорили, что есть «Челси», в аренде у них 40 игроков — будешь 41-м. Саша решил начать с команды, где он сможет адаптироваться к европейскому футболу, чтобы потом готовым игроком перейти в «Ювентус», «Реал» — куда угодно. Ему нужно было понять язык, футбол, жизнь в Европе. В «Монако» он даже поначалу растерялся. В «Монако» понимали, что из этого игрока можно сделать футболиста мирового уровня. Сколько будет стоить дальше Головин? Миллионов 70-80. Меня долго убеждали в том, чтобы подписать Головина, когда он только пришел в ЦСКА.

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Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   51 / 900
сегодня в 01:46
Повезло Головину, что не перешёл в итальянский кабинет)
773sergeytank
773sergeytank ответил fanliverpoolfan 2
   67 / 900
сегодня в 01:34
Вот Наполи сольёте, выйдете со второго места и при жребии вам выпадет Юве, а там уж мы вас купим)))
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил 773sergeytank
   29 / 900
сегодня в 01:05
Серый) ручонки у вас длинные так чо я вам верю.
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 900
сегодня в 00:53
Пока Саня в Монако зажигает. Думаю, что после окончания сезона уйдет в другой клуб.
grafff
grafff
сегодня в 00:52
Надо было
773sergeytank
773sergeytank ответил fanliverpoolfan 2
   67 / 900
сегодня в 00:48
Скоро и в ЛЧ ваших перекупим.
h8you
h8you
   28 / 900
сегодня в 00:45
пронесло
dino-hsv
dino-hsv
   68 / 900
сегодня в 00:41
в итоге головин предпочел честный футбол картонному
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   29 / 900
сегодня в 00:37
Хотели Головина ,в итоге купили судьей,так легче выигрывать сериалки.
Медив
Медив
   103 / 900
сегодня в 00:34
Купить? Это был не Ювентус значит
Abverin
Abverin
   464 / 900
сегодня в 00:28
Неужели и Ювентус хотели развалить?
minai
minai
   197 / 900
сегодня в 00:26
Ну это уже не смешно, реально какая-то чертовщина.
волгодон 2
волгодон 2
   59 / 900
сегодня в 00:22
Переговоры,стрелки...На завод бы их всех,агентов...Реальную экономику поднимать
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