Боярский: «„Зенит“ всё равно на первом месте»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал результат матча «сине-бело-голубых» с ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ .

«Зенит» стал играть очень академично. В этой игре сине-бело-голубые потеряли азарт неожиданности и неординарности, который был всегда присущ команде. Сегодня игра была запрограммирована и прагматична. Это повлияло на первый тайм.

Во второй тайме, скорее всего, в связи с тем что был удалён Бийол, «Зенит» набрал тот потенциал, который должен был быть с самого начала игры. В начале всё было очень академично, это был «Зенит» без азарта. Азарт был потерян в первом тайме. Гол дал знать, что у них есть проблемы.

Думаю, что результат по игре. «Зенит» всё равно на первом месте, даже если бы и проиграл. Как сказал Сёмин, очко — это всё равно шаг вперёд. Так и есть.

Если разбирать судейство, то огрехи были. Была грубая игра на поле, но с тем, что было на поле, я полностью согласен. Что касается жёлтой карточки Азмуна, то это был игровой момент, он ударил не специально.