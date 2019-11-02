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Боярский: «„Зенит“ всё равно на первом месте»

сегодня, 22:43
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Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал результат матча «сине-бело-голубых» с ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ.

«Зенит» стал играть очень академично. В этой игре сине-бело-голубые потеряли азарт неожиданности и неординарности, который был всегда присущ команде. Сегодня игра была запрограммирована и прагматична. Это повлияло на первый тайм.

Во второй тайме, скорее всего, в связи с тем что был удалён Бийол, «Зенит» набрал тот потенциал, который должен был быть с самого начала игры. В начале всё было очень академично, это был «Зенит» без азарта. Азарт был потерян в первом тайме. Гол дал знать, что у них есть проблемы.

Думаю, что результат по игре. «Зенит» всё равно на первом месте, даже если бы и проиграл. Как сказал Сёмин, очко — это всё равно шаг вперёд. Так и есть.

Если разбирать судейство, то огрехи были. Была грубая игра на поле, но с тем, что было на поле, я полностью согласен. Что касается жёлтой карточки Азмуна, то это был игровой момент, он ударил не специально.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   258 / 892
сегодня в 23:19
Стул под Зенитом шатается
LOpp
LOpp ответил Nikola45
   24 / 892
сегодня в 23:16
Перечисли...
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Nikola45
   139 / 892
сегодня в 23:13
Самому не смешно. Вся Россия обсуждает одно. А ты о не существующей красной карточке говоришь. Да там даже игроки зенита ничего не говорили игровой момент где чалов сыграл грубо и тут максимум жёлтая
Юрниекс
Юрниекс
   187 / 892
сегодня в 23:01
Дык...и чемпионство,судя по всему...куплено..Так чтаааааа...не волнуйся.. Только вот уилковых в Л.Ч. нет...Поэтому даже в четвертьфинал даже не попадете..
Союзник противников
Союзник противников
   42 / 892
сегодня в 23:01
Группен-руководителю Миллеру не удастся смыть судейский позор.После сегодняшнего матча число недоброжелателей "Зенита" и оплывшей от благополучия физиономии его опекуна умножится.
Nikola45
Nikola45 ответил LOpp
   40 / 892
сегодня в 22:59
Я раньше уважал Боярского за его прекрасные роли, но.. скурвился Миша окончательно.
Ой я многих из Москвы перестал уважать )) Перечислить? Кто с бандитами наживал капитал! Или кто покупал Чемпионство в РПЛ?
Nikola45
Nikola45 ответил ЦСКА 06
   40 / 892
сегодня в 22:58
Азмун ударил не специально. Причем два раза не специально. Тьфу на тебя
А Чалов специально Барриоса в челюсть? Что то Москва не заостряет на этом внимания!
LOpp
LOpp
   24 / 892
сегодня в 22:58
Я раньше уважал Боярского за его прекрасные роли, но.. скурвился Миша окончательно.
Nikola45
Nikola45
   40 / 892
сегодня в 22:56
Понимаю так что для сохранения интриги! Всем адекватным и так понятно, что Зенит на голову выше всех!
Морозовский
Морозовский
   8 / 892
сегодня в 22:54
Миша уже не год и не два позорит "Зенит"! Респект!
Багор
Багор
   816 / 892
сегодня в 22:49
Зенит и будет на первом месте, коли соперники играют по конски.
Eirek
Eirek
   265 / 892
сегодня в 22:47
Парковаться сначала научись не на встречке или тротуаре,а хотя бы по правилам, а потом уже интервью давай, эксперт.
Огрехи у него были в судействе...
mangoх12
mangoх12
   18 / 892
сегодня в 22:46
говорящая шляпа
ЦСКА 06
ЦСКА 06
   139 / 892
сегодня в 22:46
Азмун ударил не специально. Причем два раза не специально. Тьфу на тебя
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