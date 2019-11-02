ГлавнаяНовости

Агент: «Дзюба в Англию не уедет. Тут он - Артем Дзюба. А там кто?»

сегодня, 22:41

Известный футбольный агент Олег Артемов считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба вряд ли уедет в Европу.

У Дзюбы сейчас агент  Жорже Мендеш. Он отошел от меня после чемпионата мира. Хотя у меня было предложение для него из Китая. Предлагали зарплату 7 миллионов евро. Причем он сделал заявление — китайцы на него обиделись. Дзюба не только от меня ушел — он от многих ушел. 

Уйдет ли он в Европу зимой? Нет. Он мечтает об Англии. Просил Мендеша туда его пристроить. Но вряд ли уедет. Ну, приедет он туда. А кто он? Артем Дзюба. Здесь он герой. Такой зарплаты, как в «Зените» — 3,5 миллиона евро — ему в Англии никто не даст. Дзюба считает, что все российские агенты — это зло. А европейские агенты — добро. Но почему-то Мендеш его в Англию не устроил. Потому что в Англии ему такой зарплаты никто не даст. Там ты Артем Дзюба — игрок, которому нужно что-то доказывать. А здесь ты — капитан сборной, любимец публики, рекламных агентств.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Караваев: «Встречались две сильные команды»
Сегодня, 23:21 Комментарии0
Дуглас Сантос: «„Зенит“ имел много моментов, но не реализовал их»
Сегодня, 22:50 Комментарии1
Боярский: «„Зенит“ всё равно на первом месте»
Сегодня, 22:43 Комментарии15
Дзюба: «Сегодня было полное наше доминирование»
Сегодня, 22:29 Комментарии21
Магнуссон: «Нам повезло забить в контратаке»
Сегодня, 21:33 Комментарии4
Кикнадзе: «Ничья с „Уфой“ - нормальный результат»
Сегодня, 21:32 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   285 / 892
сегодня в 23:20
Агентам главное - продать.
milan-f
milan-f
   171 / 892
сегодня в 23:17
Тут он Артём Дзюба, a там "artem dzyuba" ахвххч
Морозовский
Морозовский
   8 / 892
сегодня в 22:57
Там за шкафчики запрут надолго.
Питер Ман
Питер Ман
   81 / 892
сегодня в 22:57
Ахаха, после трешки от Артема и шестерочки в Питере ростовские бедолаги ОБИДЕЛИСЬ
ФК РOСТОВ
ФК РOСТОВ
   181 / 892
сегодня в 22:53
Там никто. Без Карасёвых, Вилковых Дзюба никто.
волгодон 2
волгодон 2
   67 / 892
сегодня в 22:51
Да собственно и тут он дерево разрекламированное
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 892
сегодня в 22:45
Тут он нулевой а там...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100