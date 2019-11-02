Агент: «Дзюба в Англию не уедет. Тут он - Артем Дзюба. А там кто?»

Известный футбольный агент Олег Артемов считает, что нападающий «Зенита» вряд ли уедет в Европу.

У Дзюбы сейчас агент Жорже Мендеш. Он отошел от меня после чемпионата мира. Хотя у меня было предложение для него из Китая. Предлагали зарплату 7 миллионов евро. Причем он сделал заявление — китайцы на него обиделись. Дзюба не только от меня ушел — он от многих ушел.

Уйдет ли он в Европу зимой? Нет. Он мечтает об Англии. Просил Мендеша туда его пристроить. Но вряд ли уедет. Ну, приедет он туда. А кто он? Артем Дзюба. Здесь он герой. Такой зарплаты, как в «Зените» — 3,5 миллиона евро — ему в Англии никто не даст. Дзюба считает, что все российские агенты — это зло. А европейские агенты — добро. Но почему-то Мендеш его в Англию не устроил. Потому что в Англии ему такой зарплаты никто не даст. Там ты Артем Дзюба — игрок, которому нужно что-то доказывать. А здесь ты — капитан сборной, любимец публики, рекламных агентств.