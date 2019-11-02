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Дуглас Сантос: «„Зенит“ имел много моментов, но не реализовал их»

сегодня, 22:50
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился мнением об игре с ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ:

Ничья — неудовлетворительный результат. Мы хотели победить. Мы играли лучше с первых минут. Много атаковали, создали достаточное количество моментов. К сожалению, забили всего один раз. Сейчас надо сделать выводы, провести работу над ошибками, отдохнуть и настроиться на следующий матч. 

ЦСКА играл в пять защитников. Это составило нам проблему, было сложно доставлять мяч вперёд. Но потом мы нашли свою игру, и у нас стало получаться в атаке лучше.

Ранее ничейный результат этой встречи прокомментировал форвард «Зенита» Артем Дзюба

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BenderBender
BenderBender
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сегодня в 23:20
Проекту понадобилось удаление, чтобы дома скатать ничейку с никакущими понями
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