Дуглас Сантос: «„Зенит“ имел много моментов, но не реализовал их»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился мнением об игре с ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ :

Ничья — неудовлетворительный результат. Мы хотели победить. Мы играли лучше с первых минут. Много атаковали, создали достаточное количество моментов. К сожалению, забили всего один раз. Сейчас надо сделать выводы, провести работу над ошибками, отдохнуть и настроиться на следующий матч.



ЦСКА играл в пять защитников. Это составило нам проблему, было сложно доставлять мяч вперёд. Но потом мы нашли свою игру, и у нас стало получаться в атаке лучше.