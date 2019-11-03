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Зидан: «„Реал“ показывал идеальную игру. Не хватало только гола»

03 ноября 2019, 03:50
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги домашнего матча с «Бетисом» (0:0) в 12-м туре чемпионата Испании.

Наш ритм, интенсивность и вся игра в целом – всё было идеально. Нам просто оставалось забить гол. Нам его не хватило. Мы создали много моментов, начиная с первой минуты, и не хватало только завершения.

«Бетис» – хорошая команда с очень качественными исполнителями. На протяжении всего первого тайма мы были лучше их во всём. Я повторюсь, что нам не хватило только гола. Вторая половина встречи была более равной, но сегодня наш второй тайм не был таким плохим.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
   100 / 946
03 ноября в 12:56
Команда которая трижды подряд у себя дома не может обыграть Бетис ,не имеет право называться Реал Мадрид ...
S.L.I.P.
S.L.I.P.
   471 / 946
03 ноября в 12:54
Без проблем. Сколько уже тренеров стали великими, поставив идеальную игру без голов.
Hamman
Hamman
   392 / 946
03 ноября в 11:48
Не нужно сразу же с кулаками на Зидана кидаться. Тренер и болельщик смотрят футбол ,,разными глазами". Тренер видит ньюансы, движение, отдачу одного игрока, связок, линий обороны + полузащиты+ атаки между собой. Болельщик же видит картинку в целом!
Реализация моментов конечно мягко говоря оставляет желать лучшего и этот аспект уверяю вас Зидана очень беспокоит.
Не могу не отметить оборону соперника. Оборонялись очень достойно, ложась под каждый удар по своим воротам. Для интереса посмотрите сколько у них заблокированных ударов, хватило бы на несколько матчей!
Оторваться от барселоны конечно было бы здорово, но и каталонцы нас своей игрой не сильно растраивают. Идём пока ровно и скорее всего чемпионство будет определяться именно в очных встречах.
DorianGrey
DorianGrey
   502 / 946
03 ноября в 10:56
ВСе верно.
контроль мяча. контроль поля.
пасы. голевые моменты.
не хватало только реализации.
Там и пенальти заработали Реаловцы. которое судья не поставил.

а Бетис смог предложить только разрушающий футбол в защите. всей командой оборонялись.
Alex12357
Alex12357
   271 / 946
03 ноября в 09:55
Не ищи оправданий ,гнать тебя нужно из Реала поганой метлой!!!
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
   562 / 946
03 ноября в 09:50
чёт последнее время лысый бред несёт
cevin cigan
cevin cigan
   118 / 946
03 ноября в 09:19
Я хз,видать я вчера с Зиданом разный футбол смотрел. Про какие много моментов он гонит? Момент Винисиуса - да,всё остальное это так,уровень дворовой команды!
Ми Ша
Ми Ша
   223 / 946
03 ноября в 08:42
Хмм... Если игра была идеальна и не хватало гола, значит у нашего любимого Бензема не шло... Возникает вопрос, так почему Йовича выпустил только на 87-й минуте???
ПС.
Реалу на сегодня очень не хватает немного эгоистичного игрока в нападении, кем был Рон. По мне так Мане или Салах идеально вписались бы, у них есть эта изюминка.
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
03 ноября в 07:33
В этом сезоне чемпионат стал поинтереснее.
Galaxy real way
Galaxy real way
   538 / 946
03 ноября в 05:27
Если бы была идеальная игра, то победили бы хоть минимально, по комментам Зидана после вот таких игр, мне порой кажется что ему пофиг на Реал.
Zenit_84
Zenit_84
   229 / 946
03 ноября в 04:24
Какая же тогда это идеальная игра?
grafff
grafff
   761 / 946
03 ноября в 04:08
Простов футболе гол это главное, его постоянно не хватает
STVA 1
STVA 1
   90 / 946
03 ноября в 03:58
Если бы все было идеально , то Реал бы победил.
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