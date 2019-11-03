Зидан: «„Реал“ показывал идеальную игру. Не хватало только гола»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги домашнего матча с «Бетисом» (0:0) в 12-м туре чемпионата Испании.
Наш ритм, интенсивность и вся игра в целом – всё было идеально. Нам просто оставалось забить гол. Нам его не хватило. Мы создали много моментов, начиная с первой минуты, и не хватало только завершения.
«Бетис» – хорошая команда с очень качественными исполнителями. На протяжении всего первого тайма мы были лучше их во всём. Я повторюсь, что нам не хватило только гола. Вторая половина встречи была более равной, но сегодня наш второй тайм не был таким плохим.
Реализация моментов конечно мягко говоря оставляет желать лучшего и этот аспект уверяю вас Зидана очень беспокоит.
Не могу не отметить оборону соперника. Оборонялись очень достойно, ложась под каждый удар по своим воротам. Для интереса посмотрите сколько у них заблокированных ударов, хватило бы на несколько матчей!
Оторваться от барселоны конечно было бы здорово, но и каталонцы нас своей игрой не сильно растраивают. Идём пока ровно и скорее всего чемпионство будет определяться именно в очных встречах.
Реализация моментов конечно мягко говоря оставляет желать лучшего и этот аспект уверяю вас Зидана очень беспокоит.
Не могу не отметить оборону соперника. Оборонялись очень достойно, ложась под каждый удар по своим воротам. Для интереса посмотрите сколько у них заблокированных ударов, хватило бы на несколько матчей!
Оторваться от барселоны конечно было бы здорово, но и каталонцы нас своей игрой не сильно растраивают. Идём пока ровно и скорее всего чемпионство будет определяться именно в очных встречах.
контроль мяча. контроль поля.
пасы. голевые моменты.
не хватало только реализации.
Там и пенальти заработали Реаловцы. которое судья не поставил.
а Бетис смог предложить только разрушающий футбол в защите. всей командой оборонялись.
контроль мяча. контроль поля.
пасы. голевые моменты.
не хватало только реализации.
Там и пенальти заработали Реаловцы. которое судья не поставил.
а Бетис смог предложить только разрушающий футбол в защите. всей командой оборонялись.
ПС.
Реалу на сегодня очень не хватает немного эгоистичного игрока в нападении, кем был Рон. По мне так Мане или Салах идеально вписались бы, у них есть эта изюминка.
ПС.
Реалу на сегодня очень не хватает немного эгоистичного игрока в нападении, кем был Рон. По мне так Мане или Салах идеально вписались бы, у них есть эта изюминка.