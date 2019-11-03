Зидан: «„Реал“ показывал идеальную игру. Не хватало только гола»

Главный тренер «Реала» подвёл итоги домашнего матча с «Бетисом» (0:0) в 12-м туре чемпионата Испании.

Наш ритм, интенсивность и вся игра в целом – всё было идеально. Нам просто оставалось забить гол. Нам его не хватило. Мы создали много моментов, начиная с первой минуты, и не хватало только завершения.

«Бетис» – хорошая команда с очень качественными исполнителями. На протяжении всего первого тайма мы были лучше их во всём. Я повторюсь, что нам не хватило только гола. Вторая половина встречи была более равной, но сегодня наш второй тайм не был таким плохим.