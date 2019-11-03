Сарри: «Это не тот матч, в котором мы могли бы пытаться играть красиво»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал победу над «Торино» (1:0) в матче 11-го тура Серии А.

Это была очень сложная игра, и было очевидно, что «Торино» будет предельно настроен с первых минут. Так что первая часть нашего плана состояла в том, чтобы просто сдерживать их атаки и позднее взять игру под свой контроль, а в конце поставить в нём точку.

Это была упорная, полная интенсивности и жёсткой борьбы игра. Всё это не совсем соотносится с нашими качествами, но мы справились с задачей.

Это не тот матч, в котором мы могли бы пытаться играть красиво. Качества нашего соперника, их текущая форма и состояние газона означали, что мы вынуждены играть с теми элементами, которые не соответствуют нашему обычному подходу к матчам. Так что мы должны быть рады тому, что нам всё равно удалось победить.

Де Лигту приходилось нелегко в первые 20 минут, но затем он вошёл в игру и провёл очень хороший второй тайм. Ему 19 лет, он пришёл из гораздо более открытого и менее тактически заточенного чемпионата, где ты делаешь ошибку, и этого никто не замечает. Это вполне естественно, что ему нужно время, чтобы приспособиться к новым условиям, и он прогрессирует.