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Сарри: «Это не тот матч, в котором мы могли бы пытаться играть красиво»

03 ноября 2019, 02:32
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Торино» (1:0) в матче 11-го тура Серии А.

Это была очень сложная игра, и было очевидно, что «Торино» будет предельно настроен с первых минут. Так что первая часть нашего плана состояла в том, чтобы просто сдерживать их атаки и позднее взять игру под свой контроль, а в конце поставить в нём точку.

Это была упорная, полная интенсивности и жёсткой борьбы игра. Всё это не совсем соотносится с нашими качествами, но мы справились с задачей.

Это не тот матч, в котором мы могли бы пытаться играть красиво. Качества нашего соперника, их текущая форма и состояние газона означали, что мы вынуждены играть с теми элементами, которые не соответствуют нашему обычному подходу к матчам. Так что мы должны быть рады тому, что нам всё равно удалось победить.

Де Лигту приходилось нелегко в первые 20 минут, но затем он вошёл в игру и провёл очень хороший второй тайм. Ему 19 лет, он пришёл из гораздо более открытого и менее тактически заточенного чемпионата, где ты делаешь ошибку, и этого никто не замечает. Это вполне естественно, что ему нужно время, чтобы приспособиться к новым условиям, и он прогрессирует.

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Все комментарии
773sergeytank
773sergeytank
   99 / 946
03 ноября в 12:46
Что-то красоты у Сарри ни в одном матче не наблюдается.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   5 / 946
03 ноября в 08:31
Все верно, тут нужно было решать задачу и команда справилась. Только очень натужно. Много днарей не уровня Ювентуса играет в клубе. Первыми надо гнать в шею Де Шильо, Бернардески, Джана, Рэмси, Ругани.
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