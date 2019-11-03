Конте: «Нам удалось перевернуть игру с „Болоньей“, и это отличный знак»

Наставник «Интера» Антонио Конте прокомментировал волевую победу над «Болоньей» (2:1) в матче 11-го тура Серии А.
Команда очень хорошо отреагировала на пропущенный гол. То, как мы пропустили гол (который по сути был автоголом из-за рикошета от Де Врея), могло убить нас. Этот гол мог нас убить.
Вместо этого парни проявили характер и перевернули этот матч. Это отличный знак. Когда команда реагирует на возникшие трудности и оборачивает их в победу, это отличный знак.
На пресс-конференции я говорил о том, что наша цель – завоевать доверие, покидать поле в майках, пропитанных потом. Мы этого достигаем.
Теперь мы вернёмся в Милан, немного поспим, а завтра утром начнём готовиться к игре против «Боруссии». Надеемся уехать оттуда без сожалений.
Уже среди судей жесткая конкуренция, все они показывают китайцам, что не только Абисо с Мариани могут приносить интеру победы, аха-ха)
Уже среди судей жесткая конкуренция, все они показывают китайцам, что не только Абисо с Мариани могут приносить интеру победы, аха-ха)