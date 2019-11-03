Конте: «Нам удалось перевернуть игру с „Болоньей“, и это отличный знак»

Наставник «Интера» прокомментировал волевую победу над «Болоньей» (2:1) в матче 11-го тура Серии А.

Команда очень хорошо отреагировала на пропущенный гол. То, как мы пропустили гол (который по сути был автоголом из-за рикошета от Де Врея), могло убить нас. Этот гол мог нас убить.

Вместо этого парни проявили характер и перевернули этот матч. Это отличный знак. Когда команда реагирует на возникшие трудности и оборачивает их в победу, это отличный знак.

На пресс-конференции я говорил о том, что наша цель – завоевать доверие, покидать поле в майках, пропитанных потом. Мы этого достигаем.

Теперь мы вернёмся в Милан, немного поспим, а завтра утром начнём готовиться к игре против «Боруссии». Надеемся уехать оттуда без сожалений.