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Конте: «Нам удалось перевернуть игру с „Болоньей“, и это отличный знак»

03 ноября 2019, 03:25
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья1 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Наставник «Интера» Антонио Конте прокомментировал волевую победу над «Болоньей» (2:1) в матче 11-го тура Серии А.

Команда очень хорошо отреагировала на пропущенный гол. То, как мы пропустили гол (который по сути был автоголом из-за рикошета от Де Врея), могло убить нас. Этот гол мог нас убить.

Вместо этого парни проявили характер и перевернули этот матч. Это отличный знак. Когда команда реагирует на возникшие трудности и оборачивает их в победу, это отличный знак.

На пресс-конференции я говорил о том, что наша цель – завоевать доверие, покидать поле в майках, пропитанных потом. Мы этого достигаем.

Теперь мы вернёмся в Милан, немного поспим, а завтра утром начнём готовиться к игре против «Боруссии». Надеемся уехать оттуда без сожалений.

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Все комментарии
773sergeytank
773sergeytank
   99 / 946
03 ноября в 12:43
    h8you
    h8you
       39 / 946
    03 ноября в 12:15
    Не тебе парик,а всей кабинетной бригаде обслуживающей матч
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана
       5 / 946
    03 ноября в 08:27
    Не вам, а арбитру Лепену, ахаха)
    Уже среди судей жесткая конкуренция, все они показывают китайцам, что не только Абисо с Мариани могут приносить интеру победы, аха-ха)
    ДСА
    ДСА
       213 / 946
    03 ноября в 07:32
    Победы Интеру даются с большим трудом.
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