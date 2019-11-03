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Бускетс: «Каждый игрок „Барселоны“ должен проанализировать этот матч»

03 ноября 2019, 02:08
ЛевантеЛоготип футбольный клуб Леванте (Валенсия)3 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал поражение от «Леванте» (1:3) в матче 12-го тура Примеры.

Каждый игрок нашей команды должен проанализировать этот матч и попытаться исправить то, что необходимо. Против нас играл соперник, который хотел победить. Иногда бывает так, что ты играешь хуже своего соперника, иногда – лучше, каждый матч – это отдельная история. Они использовали очень много длинных передач. Перед одним из пропущенных голов мы проиграли подбор, и они были готовы к этому лучше, чем мы.

Думаю, что игра была сбалансированной. У них было преимущество на втором этаже, и они им воспользовались. Такой счёт на табло – это слишком.

Почему пропустили 3 гола за 7 минут? Трудно найти объяснение. Правда в том, что матч был очень упорным. Мы сделали самое сложное – повели в счёте, и за несколько минут соперник нанёс нам серьёзный удар. Они забили хорошие голы, и после этого спасти игру почти не представлялось возможным.

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Все комментарии
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   5 / 946
03 ноября в 09:29
Тонкий намек на судей, которые не справились, ахаха)
Нужно было 4 липовых пеналя ставить, как оказалось)
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
03 ноября в 08:34
Результат очень скверный.
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