Бускетс: «Каждый игрок „Барселоны“ должен проанализировать этот матч»

Полузащитник «Барселоны» прокомментировал поражение от «Леванте» (1:3) в матче 12-го тура Примеры.

Каждый игрок нашей команды должен проанализировать этот матч и попытаться исправить то, что необходимо. Против нас играл соперник, который хотел победить. Иногда бывает так, что ты играешь хуже своего соперника, иногда – лучше, каждый матч – это отдельная история. Они использовали очень много длинных передач. Перед одним из пропущенных голов мы проиграли подбор, и они были готовы к этому лучше, чем мы.

Думаю, что игра была сбалансированной. У них было преимущество на втором этаже, и они им воспользовались. Такой счёт на табло – это слишком.

Почему пропустили 3 гола за 7 минут? Трудно найти объяснение. Правда в том, что матч был очень упорным. Мы сделали самое сложное – повели в счёте, и за несколько минут соперник нанёс нам серьёзный удар. Они забили хорошие голы, и после этого спасти игру почти не представлялось возможным.