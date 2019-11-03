Дзюба: «Может, в ЦСКА недовольны судейством, но это не в моей компетенции»

Нападающий «Зенита» прокомментировал судейство в матче 15-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

ЦСКА недовольны работой арбитра? Честно говоря, я стараюсь не обращать внимания на эти вещи. Что касается удаления Бийола, первая жёлтая стопроцентная, он меня держал секунд десять, наверное. А вторая карточка, попал не попал, но высоко играл ногой, мог нанести травму. Мне кажется, это жёлтая. Я не судья. Может быть, в ЦСКА недовольны, но это не в моей компетенции, я уже разочек высказался, хватит.