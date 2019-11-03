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Дзюба: «Может, в ЦСКА недовольны судейством, но это не в моей компетенции»

03 ноября 2019, 04:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал судейство в матче 15-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

ЦСКА недовольны работой арбитра? Честно говоря, я стараюсь не обращать внимания на эти вещи. Что касается удаления Бийола, первая жёлтая стопроцентная, он меня держал секунд десять, наверное. А вторая карточка, попал не попал, но высоко играл ногой, мог нанести травму. Мне кажется, это жёлтая. Я не судья. Может быть, в ЦСКА недовольны, но это не в моей компетенции, я уже разочек высказался, хватит.

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Багров-брат
Багров-брат
   786 / 946
04 ноября в 04:44
Нормально мужик сказал!...)))
FERIS
FERIS
   158 / 946
03 ноября в 14:21
Тема о игре Зенита с Цска,а бомбит больше всего бомбит свиней)
МапС
МапС
   238 / 946
03 ноября в 12:39
    Footbolista
    Footbolista ответил Jeck Denielse
       2 / 946
    03 ноября в 12:23
    Ирония это хорошо...но правда всегда лучше...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       29 / 946
    03 ноября в 11:31
    Судьями всегда кто то недоволен.....

    И эти "кто то" уж полсуток лайкают друг друга в резко возникшей симпатии ...)))

    Вилков - топ.....
    Двумя-тремя своими решениями или их отсутствием - объеденил необьединяемое....)))
    И стал символом-причиной по которой московские команды на 3-м..5-м...8-м..и 13-м месте.
    Если б не Вилков они шли бы в таблице 1-ми...2-ми..3-ми и 4-ми.....)))
    Союзник противников
    Союзник противников ответил Некакойшенко
       23 / 946
    03 ноября в 11:19
    Я не судья. Может быть, в ЦСКА недовольны, но это не в моей компетенции, я уже разочек высказался, хватит. __________________________________________________________ Если ты не компетентен, то позволь спросить, а по каким же правилам играешь в футбол ? По не компетентным ?Иль прав народ называя тебя деревянным ? Сказал бы уж без комментариев, но не компетентен, это уже перебор.
    Известно,что футболисты правил футбола не знают-"не барское это дело"!.Дзюба просто подтвердил сей факт.
    Союзник противников
    Союзник противников
       23 / 946
    03 ноября в 10:59
    А как же твоя неуклюжая попытка ударить по воротам через себя??? Куда уж выше ногу задрать можно!А если бы там в воздухе летал баклан и ты его убил???Это же зооскандал мирового значения!!!!!!!!!!
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил papic337
       7 / 946
    03 ноября в 09:54
    Нашёл себе соперника по силам
    Некакойшенко
    Некакойшенко
       30 / 946
    03 ноября в 09:44
    Я не судья. Может быть, в ЦСКА недовольны, но это не в моей компетенции, я уже разочек высказался, хватит.
    __________________________________________________________
    Если ты не компетентен, то позволь спросить, а по каким же правилам играешь в футбол ? По не компетентным ?Иль прав народ называя тебя деревянным ? Сказал бы уж без комментариев, но не компетентен, это уже перебор.
    papic337
    papic337
       71 / 946
    03 ноября в 09:26
    Дзюба - симулянт конченный. Уж лучше бы вообще ничего не говорил. А ещё и в драку полез на Облякова. Позорник!
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
       459 / 946
    03 ноября в 09:18
    После встречи Зенит-Ахмат тебе было дело.))))
    time out
    time out
       53 / 946
    03 ноября в 09:07
    Если ты не судья, то и рот не открывай. Тебе тоже желтую простил это удод.
    ALEX26659
    ALEX26659
       428 / 946
    03 ноября в 08:29
    не обращает внимание)) когда в пользу лазурных всё...
    pam06
    pam06 ответил Байкал-38
       12 / 946
    03 ноября в 08:21
    Судьи чётко выполнили полученные указания (и не только) перед матчем.
    А вот на задаче выиграть первый круг эта игра ни как не сказалась! Локо - сам сдался, Ростову - даже при равенстве очков не обойти Зенит. Так что для выигрыша первого круга результат этого матча уже не имел значения!

    Отвечал на один комент, но его изменили... Ладно не буду менять...
    Байкал-38
    Байкал-38
       75 / 946
    03 ноября в 08:14
    Судьи чётко выполнили полученные указания (и не только) перед матчем.
    pam06
    pam06 ответил mihaluch
       12 / 946
    03 ноября в 08:09
    Дзюбан прав, играть надо, а не списывать всё на судью.
    Правильно играть нужно!!! А на судейство кто и что списывает??? То что Вилков неправ (как минимум) - это всем ясно. И то что это сказалось в конечном результате - то же очевидно. И на судью никто ничего не списывает, а констатируют факт - судья испортил конечное впечатление. Получилось, что армейцам пришлось играть и против сильного Зенита, и против "заряженного" судьи. И результатом этого судейства стало негативное отношение к Зениту, получилось, что без предвзятого судейства команда не способна даже в ничью сыграть в не лучшими по состоянию армейцами!
    А по высказыванию Дзюбы - что вы ожидали услышать, судья не прав - он нам помог??? Будьте справедливы такого не слышал ни от одного игрока или тренера, да и не услышим. Ошибка в пользу противника - обсуждается... Ошибка в свою пользу - в лучшем случаи не знаю это вопросы не моей компетенции...
    Footbolista
    Footbolista
       2 / 946
    03 ноября в 07:58
    Дзюба: Я не судья и я не я и лошадь не моя...
    Palex
    Palex
       388 / 946
    03 ноября в 07:58
    Азмун безусловно на красную наиграл. В остальном, Вилков судил, как и все наши судьи, средненько- паршивенько.
    beefs
    beefs
       281 / 946
    03 ноября в 07:34
    Опять судейство?
    nikoladolgov
    nikoladolgov
       69 / 946
    03 ноября в 07:33
    Все правильно - оказывается и на кабинетных есть свой судейка.
    EAGinLE
    EAGinLE
       119 / 946
    03 ноября в 07:08
    Судьями всегда кто-то не доволен .
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       4 / 946
    03 ноября в 06:54
    Игроки то ни при чем. Хотя испуг на лице Азмуна видел каждый , кто смотрел футбол. Он понимал , что может красную схлопотать......Но пронесло!!! И так два раза.
    mihaluch
    mihaluch
       85 / 946
    03 ноября в 06:51
    Дзюбан прав, играть надо, а не списывать всё на судью.
    cska plus
    cska plus
       18 / 946
    03 ноября в 06:29
    Тёма прав кроме недовольных судейством в ЦСКА, мы привыкли к такому судейству.
    Cremen
    Cremen
       242 / 946
    03 ноября в 06:28
    Правильно сказал.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
       45 / 946
    03 ноября в 06:24
    Гинеровец держался за ветку 10 сек, а потом просто упал..). А друиду по барабану)).
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