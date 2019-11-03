Дзюба: «Может, в ЦСКА недовольны судейством, но это не в моей компетенции»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал судейство в матче 15-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).
ЦСКА недовольны работой арбитра? Честно говоря, я стараюсь не обращать внимания на эти вещи. Что касается удаления Бийола, первая жёлтая стопроцентная, он меня держал секунд десять, наверное. А вторая карточка, попал не попал, но высоко играл ногой, мог нанести травму. Мне кажется, это жёлтая. Я не судья. Может быть, в ЦСКА недовольны, но это не в моей компетенции, я уже разочек высказался, хватит.
И эти "кто то" уж полсуток лайкают друг друга в резко возникшей симпатии ...)))
Вилков - топ.....
Двумя-тремя своими решениями или их отсутствием - объеденил необьединяемое....)))
И стал символом-причиной по которой московские команды на 3-м..5-м...8-м..и 13-м месте.
Если б не Вилков они шли бы в таблице 1-ми...2-ми..3-ми и 4-ми.....)))
И эти "кто то" уж полсуток лайкают друг друга в резко возникшей симпатии ...)))
Вилков - топ.....
Двумя-тремя своими решениями или их отсутствием - объеденил необьединяемое....)))
И стал символом-причиной по которой московские команды на 3-м..5-м...8-м..и 13-м месте.
Если б не Вилков они шли бы в таблице 1-ми...2-ми..3-ми и 4-ми.....)))
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Если ты не компетентен, то позволь спросить, а по каким же правилам играешь в футбол ? По не компетентным ?Иль прав народ называя тебя деревянным ? Сказал бы уж без комментариев, но не компетентен, это уже перебор.
__________________________________________________________
Если ты не компетентен, то позволь спросить, а по каким же правилам играешь в футбол ? По не компетентным ?Иль прав народ называя тебя деревянным ? Сказал бы уж без комментариев, но не компетентен, это уже перебор.
https://www.youtube.com/watch?v=_Z1FZ8FaQHs
Отвечал на один комент, но его изменили... Ладно не буду менять...
Отвечал на один комент, но его изменили... Ладно не буду менять...
А по высказыванию Дзюбы - что вы ожидали услышать, судья не прав - он нам помог??? Будьте справедливы такого не слышал ни от одного игрока или тренера, да и не услышим. Ошибка в пользу противника - обсуждается... Ошибка в свою пользу - в лучшем случаи не знаю это вопросы не моей компетенции...
А по высказыванию Дзюбы - что вы ожидали услышать, судья не прав - он нам помог??? Будьте справедливы такого не слышал ни от одного игрока или тренера, да и не услышим. Ошибка в пользу противника - обсуждается... Ошибка в свою пользу - в лучшем случаи не знаю это вопросы не моей компетенции...