Медведев - о матче «Зенита»: «Считаю, что результат не по игре»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал итоги матча 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).
Считаю, что результат не по игре. По картинке и по статистике – доминировал «Зенит». Матч был непростой, поскольку ЦСКА очень сильный соперник и имеет ряд игроков очень высокого уровня: Фернандес, Влашич и Акинфеев, который до сих пор остаётся одним из лучших вратарей российского чемпионата. Обстановка была напряжённая, интересная и страстная, что ещё раз показывает, что уровень нашего чемпионата растёт.
Моментов было много (десятки) но не очень опасных. Трудно против автобуса.
Моментов было много (десятки) но не очень опасных. Трудно против автобуса.
Реализация....конечно не комильфо....
Бывают такие туры....
Бавария проигрывает Айнтрахту 1:5....
Барселона влетает Леванте 1:3....
ПСЖ уступает Дижону 1:2....
Зенит не обыгрывает ЦСКА 1:1...
.....временная аномалия.....тур - не больше.....))
Реализация....конечно не комильфо....
Бывают такие туры....
Бавария проигрывает Айнтрахту 1:5....
Барселона влетает Леванте 1:3....
ПСЖ уступает Дижону 1:2....
Зенит не обыгрывает ЦСКА 1:1...
.....временная аномалия.....тур - не больше.....))
В створ Зенит бил в 2 раза больше
Угловых пода в 8 раз больше
Владение мячом вообще как разные по классу команды 70 на 30 в пользу Зенита.
А ты про какой матч говоришь? )))))))
В створ Зенит бил в 2 раза больше
Угловых пода в 8 раз больше
Владение мячом вообще как разные по классу команды 70 на 30 в пользу Зенита.
А ты про какой матч говоришь? )))))))
https://sun1-19.userapi.com/c848432/u516612394/docs/d13/c3ce2e5ab43c/Vlashichu_perekryli_kislorod.gif?extra=fe3TRpKY2nqeDZYe4z000VO0KbB8EQ0SqmzB8kb6jq-nyNUo-E_1wRyNs1KvxVaoMoUxDfd4ofjb8p5ShwMmcckkEkNajbBgzUt9sF3Om_4KdoPp5Vn5Uyl1HXnmjRXAXUb42gO9QlZuxx4
https://sun1-19.userapi.com/c848432/u516612394/docs/d13/c3ce2e5ab43c/Vlashichu_perekryli_kislorod.gif?extra=fe3TRpKY2nqeDZYe4z000VO0KbB8EQ0SqmzB8kb6jq-nyNUo-E_1wRyNs1KvxVaoMoUxDfd4ofjb8p5ShwMmcckkEkNajbBgzUt9sF3Om_4KdoPp5Vn5Uyl1HXnmjRXAXUb42gO9QlZuxx4