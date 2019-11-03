Медведев - о матче «Зенита»: «Считаю, что результат не по игре»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал итоги матча 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

Считаю, что результат не по игре. По картинке и по статистике – доминировал «Зенит». Матч был непростой, поскольку ЦСКА очень сильный соперник и имеет ряд игроков очень высокого уровня: Фернандес, Влашич и Акинфеев, который до сих пор остаётся одним из лучших вратарей российского чемпионата. Обстановка была напряжённая, интересная и страстная, что ещё раз показывает, что уровень нашего чемпионата растёт.