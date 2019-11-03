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Медведев - о матче «Зенита»: «Считаю, что результат не по игре»

03 ноября 2019, 15:42
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал итоги матча 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

Считаю, что результат не по игре. По картинке и по статистике – доминировал «Зенит». Матч был непростой, поскольку ЦСКА очень сильный соперник и имеет ряд игроков очень высокого уровня: Фернандес, Влашич и Акинфеев, который до сих пор остаётся одним из лучших вратарей российского чемпионата. Обстановка была напряжённая, интересная и страстная, что ещё раз показывает, что уровень нашего чемпионата растёт.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша ответил 25процентный клоун
   46 / 946
03 ноября в 22:22
шмурдяка...
Что это значит?
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
   122 / 946
03 ноября в 21:08
И по картинке и по статистике и по работе в судьей доминировал бомжпроект
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
03 ноября в 20:56
Тут уже к семаку вопросы - почему команда бросила играть в конце 1 тайма? Надо играть до свистка.

Моментов было много (десятки) но не очень опасных. Трудно против автобуса.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Гавроша
   20 / 946
03 ноября в 20:56
шмурдяка...
Гавроша
Гавроша ответил 25процентный клоун
   46 / 946
03 ноября в 20:55
Я про голевые моменты.... Их не было у питерцев
Ты смотрел матч спартака?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Big krendel
   20 / 946
03 ноября в 19:02
Я про голевые моменты.... Их не было у питерцев
halfbeek
halfbeek ответил Ваня лучший
   244 / 946
03 ноября в 17:22
Этот гражданин напоминает мне Хлестакова. Помнишь знаменитое у Гоголя " И курьеры скачут , одних только курьеров сотни". Бывает.
Да заклевали Зенит, вот его и понесло. Главное в ситуации не отмалчиваться, а буровить что нибудь.
Заратустра
Заратустра
   424 / 946
03 ноября в 17:06
Судейство газпромовское не по игре. А так, ничейный матч.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил halfbeek
   7 / 946
03 ноября в 17:00
Это надо же так удачно бить. Шестью ударами в створ забить 12 мячей. Недостающие шесть голов должны были забить армейцы.
Этот гражданин напоминает мне Хлестакова. Помнишь знаменитое у Гоголя " И курьеры скачут , одних только курьеров сотни". Бывает.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Big krendel
   7 / 946
03 ноября в 16:58
Тебя видать в Питере сильно обидели. Твоя ненависть к Зениту и всему петербургскому просто зашкаливает. Вот такие "болельщики" только возбуждают ответную реакцию. Ты своему клубу делаешь медвежью услугу озлобляя на него еще больше людей.
Просьба не искажать мои слова, которые я повторял много раз. Я испытываю к Зениту не ненависть, а презрение. Это разные вещи. Не хочу повторяться , я уже много паз пояснял причины этого презрения. Могу только сказать, что в Питере меня в принципе никто обидеть не мог, второе футбол это всего лишь игра, и третье. Зенит презирают как и я очень много людей, в том числе на этом сайте.
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
   266 / 946
03 ноября в 16:44
Конечно не по игре) кони должны 3 очка брать, зенит обыграли но судью не получилось.
halfbeek
halfbeek ответил Jeck Denielse
   244 / 946
03 ноября в 16:37
Если бы результат был по игре.....то сейчас бы Карпин смеялся бы над Гончаренко....пропустившим в Питере в 2 раза больше.....))) Реализация....конечно не комильфо.... Бывают такие туры.... Бавария проигрывает Айнтрахту 1:5.... Барселона влетает Леванте 1:3.... ПСЖ уступает Дижону 1:2.... Зенит не обыгрывает ЦСКА 1:1... .....временная аномалия.....тур - не больше.....))
Это надо же так удачно бить. Шестью ударами в створ забить 12 мячей. Недостающие шесть голов должны были забить армейцы.
Бомж немытый
Бомж немытый ответил Ваня лучший
   8 / 946
03 ноября в 16:35
Тебе рассказать чем футболист отличается от президента клуба, или сам прочитаешь? Многомиллионную армию презирающих Зенит не переубедишь детскими и наивными аргументами. После этой игры эта армия увеличилась как минимум в 2 раза. Люди все видят
Не поспоришь. После вчерашнего матча бомжей не переношу.
Big krendel
Big krendel ответил Ваня лучший
   37 / 946
03 ноября в 16:32
Меня удивляет, что Егоров за ошибки отстранил Москалева и Левникова на неопределенный срок. А почему Вилков и Карасев непотопляемы. Егоров тоже на контракте у Газпрома.
Тебя видать в Питере сильно обидели. Твоя ненависть к Зениту и всему петербургскому просто зашкаливает. Вот такие "болельщики" только возбуждают ответную реакцию. Ты своему клубу делаешь медвежью услугу озлобляя на него еще больше людей.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
03 ноября в 16:28
Если бы результат был по игре.....то сейчас бы Карпин смеялся бы над Гончаренко....пропустившим в Питере в 2 раза больше.....)))

Реализация....конечно не комильфо....

Бывают такие туры....
Бавария проигрывает Айнтрахту 1:5....
Барселона влетает Леванте 1:3....
ПСЖ уступает Дижону 1:2....
Зенит не обыгрывает ЦСКА 1:1...

.....временная аномалия.....тур - не больше.....))
Big krendel
Big krendel ответил 25процентный клоун
   37 / 946
03 ноября в 16:26
Видимо другоц матч смотрел, у зенита и вспомнить то нечего, а вот армейцы обязаны были вырывать победу, но брат глагола спас
Под 30 !!!!!ударов Зенита против 9 коней
В створ Зенит бил в 2 раза больше
Угловых пода в 8 раз больше
Владение мячом вообще как разные по классу команды 70 на 30 в пользу Зенита.
А ты про какой матч говоришь? )))))))
В России полночь
В России полночь
   936 / 946
03 ноября в 16:25
А я сначало не на того Медведева подумал.. ждал - вы терпите тут.. удачи вам и здоровья!
Ваня лучший
Ваня лучший
   7 / 946
03 ноября в 16:22
Меня удивляет, что Егоров за ошибки отстранил Москалева и Левникова на неопределенный срок. А почему Вилков и Карасев непотопляемы. Егоров тоже на контракте у Газпрома.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Питер Ман
   7 / 946
03 ноября в 16:19
Ещё 15 матчей, надо просто держаться на первом месте! Отдельный матч мало что значит на дистанции!
То-есть ты надеешься, что еще пяток матчей Зенита отсудит Вилков, пяток Карасев и все будет окей? Как говорил тов. Сухов " Это вряд ли"
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Питер Ман
   7 / 946
03 ноября в 16:18
А Влашич знает, что футбол это не фигурное катание или художественная гимнастика? https://sun1-19.userapi.com/c848432/u516612394/docs/d13/c3ce2e5ab43c/Vlashichu_perekryli_kislorod.gif?extra=fe3TRpKY2nqeDZYe4z000VO0KbB8EQ0SqmzB8kb6jq-nyNUo-E_1wRyNs1KvxVaoMoUxDfd4ofjb8p5ShwMmcckkEkNajbBgzUt9sF3Om_4KdoPp5Vn5Uyl1HXnmjRXAXUb42gO9QlZuxx4
Тебе рассказать чем футболист отличается от президента клуба, или сам прочитаешь? Многомиллионную армию презирающих Зенит не переубедишь детскими и наивными аргументами. После этой игры эта армия увеличилась как минимум в 2 раза. Люди все видят
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Big krendel
   20 / 946
03 ноября в 16:16
Видимо другоц матч смотрел, у зенита и вспомнить то нечего, а вот армейцы обязаны были вырывать победу, но брат глагола спас
Питер Ман
Питер Ман ответил Ваня лучший
   144 / 946
03 ноября в 16:15
Видимо этот гражданин Медведев забыл, что футбол это не фигурное катание или художественная гимнастика, где внешнее впечатление играет важную роль. В футболе все по другому. ЦСКА играли в одни ворота и с Ференцварошем и с Динамо и обе игры проиграли. Потому что в футболе результат определяется не внешним впечатлением, а голами, забитыми в ворота. Трудно сказать какой был бы итог, если бы на 7 минуте был удален Азмун. Вилков сделал вид, что не заметил, а ВАР ( Мешков и Карасев) промолчал, хотя имел основания вмешаться. Но испугались Дюкова.
А Влашич знает, что футбол это не фигурное катание или художественная гимнастика?
https://sun1-19.userapi.com/c848432/u516612394/docs/d13/c3ce2e5ab43c/Vlashichu_perekryli_kislorod.gif?extra=fe3TRpKY2nqeDZYe4z000VO0KbB8EQ0SqmzB8kb6jq-nyNUo-E_1wRyNs1KvxVaoMoUxDfd4ofjb8p5ShwMmcckkEkNajbBgzUt9sF3Om_4KdoPp5Vn5Uyl1HXnmjRXAXUb42gO9QlZuxx4
Ваня лучший
Ваня лучший
   7 / 946
03 ноября в 16:08
Видимо этот гражданин Медведев забыл, что футбол это не фигурное катание или художественная гимнастика, где внешнее впечатление играет важную роль. В футболе все по другому. ЦСКА играли в одни ворота и с Ференцварошем и с Динамо и обе игры проиграли. Потому что в футболе результат определяется не внешним впечатлением, а голами, забитыми в ворота. Трудно сказать какой был бы итог, если бы на 7 минуте был удален Азмун. Вилков сделал вид, что не заметил, а ВАР ( Мешков и Карасев) промолчал, хотя имел основания вмешаться. Но испугались Дюкова.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   367 / 946
03 ноября в 16:05
Результат не по игре. И чемпионат наш деградирует.
Питер Ман
Питер Ман
   144 / 946
03 ноября в 16:01
Ещё 15 матчей, надо просто держаться на первом месте! Отдельный матч мало что значит на дистанции!
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
03 ноября в 16:01
Чтобы там не было, а результат на табло.
WARchyn
WARchyn
   671 / 946
03 ноября в 15:59
я бы тоже был бы не доволен занесли мешок денег Вилкову а игроки так и не смогли затащить даже с такой помощью
cska plus
cska plus
   18 / 946
03 ноября в 15:56
Не хочет признавать отскок с помощью дрессированного вилкова.
Big krendel
Big krendel
   37 / 946
03 ноября в 15:56
Конечно не по игре результат. Весь первый матч Зенит на голову превосходил соперника. Нелогичный гол армейских вдохновил питерцев ещё больше. Во 2 тайме Зенит просто разрывал Коней и полностью доминировал, не давая высунуться из своей штрафной Коням. Но не шел мяч больше одного в ворота. Такое бывает когда соперники разве по силе.
RussianMango
RussianMango
   50 / 946
03 ноября в 15:52
Медведевы все такие шутники или тока которые из питера!?!
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